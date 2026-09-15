Команда акимата Жамбылской области стала призером республиканского турнира по футзалу

Команда акимата Жамбылской области успешно выступила на республиканском турнире «QQC FUTSAL SUPER CUP 2026», заняв третье место.

Соревнования проходили с 10 по 14 сентября в городе Конаеве Алматинской области. В турнире приняли участие 15 команд, сформированных из представителей государственных органов, местных исполнительных органов и квазигосударственного сектора.

В ходе соревнований участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, командную слаженность, спортивный характер и стремление к победе.

По итогам турнира чемпионом стала столичная команда «Abyroy». Второе место заняла команда Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Команда акимата Жамбылской области и команда АО «Казахтелеком» разделили третье место.

Кроме того, член команды акимата Жамбылской области Елеман Тулегенов был удостоен номинации «Лучший вратарь».

— Наша команда наряду с профессиональной деятельностью активно занимается спортом и придерживается здорового образа жизни. Уверен, что и впредь мы будем достойно представлять регион на спортивных соревнованиях и добиваться новых успехов, — отметил тренер команды Еркасым Ешенкул.

Поздравляем команду акимата Жамбылской области с призовым местом и желаем новых спортивных достижений!