Жамбыл облысында эпизоотиялық ахуал тұрақты
Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеевтің төрағалығымен өткен аппараттық кеңесте ветеринария саласында атқарылып жатқан жұмыстардың барысы қаралды.
Облыстық ветеринария басқармасының басшысы Бақыт Бетпаевтың айтуынша, өңірдегі эпизоотиялық ахуал тұрақты. 2026 жылға ауыл шаруашылығы жануарларына 16,3 млн вакцинация және 5,3 млн диагностикалық іс-шара жүргізу жоспарланған. Жыл басынан бері 9,5 млн вакцинация, 3,8 млн диагностика бойынша жұмыстар орындалды.
Қазіргі таңда облыс аумағында жануарлар арасында аса қауіпті аурулар тіркелген жоқ.
Биыл 1 327 694 бас төлді бірдейлендіріп, дерекқорға енгізу жоспарланған. Бүгінде 1 203 109 бас төл бірдейлендірілді. Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру дерекқорында 4 561 263 бас мал тіркелген.
Эндемиялық аймаққа жататын 42 елді мекенде көктемгі және күзгі кезеңдерде залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуде. Биыл көлемі 5,5 млн шаршы метрді құрайтын 24 329 қора-жай, 142 мың шаршы метр буферлік аймақ және 472 мың бас ауыл шаруашылығы жануарын залалсыздандыру көзделген.
Көктемгі І-ІІ кезеңде аталған елді мекендердегі барлық қора-жай мен буферлік аумақ, сондай-ақ жоспарланған 472 мың бас жануар залалсыздандырылды. Жұмысқа 40 маман, 10 ДУК автокөлігі және 21 ранцевый аппарат жұмылдырылды. Қазіргі уақытта күзгі ІІІ кезеңнің залалсыздандыру шаралары жүргізіліп жатыр.
Өңірде сібір жарасының 189 көміндісі есепке алынған. 2026 жылы ауыл шаруашылығы жануарларынан сібір жарасының қоздырғышы анықталған жоқ, жаңа ошақтар тіркелмеді.
Сонымен қатар биыл 30 ветеринариялық пункт пен 11 биотермиялық шұңқыр салуға қаржы бөлінді.
Кеңес қорытындысы бойынша облыс әкімі бірқатар міндет жүктеді. Атап айтқанда, жыл соңына дейін вакцинация және диагностикалық іс-шаралардың бекітілген жоспарын толық орындауды, ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жұмыстарын аяқтауды ескертті.
Сондай-ақ Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының алдын алу бойынша күзгі залалсыздандыру шараларын сапалы әрі уақтылы жүргізу, құрылысы баяу ветеринариялық пункттер мен биотермиялық шұңқырларды жеке бақылауға алып, нысандарды белгіленген мерзімде пайдалануға беруді қамтамасыз ету міндеттелді.