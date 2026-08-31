В селе Луговое района Турара Рыскулова завершилась реконструкция исторического железнодорожного вокзала Турксиб. В церемонии открытия объекта принял участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

Модернизация вокзала проведена в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обновлению железнодорожной инфраструктуры и благоустройству прилегающих территорий.

На реализацию проекта направлено 2 млрд теңге. Дополнительно 221 млн теңге выделено на благоустройство территории вокруг вокзала.

В ходе реконструкции здание прошло капитальный ремонт, были полностью обновлены инженерные коммуникации, внутренние помещения и фасад. Залы ожидания и зоны обслуживания пассажиров оснастили новым оборудованием.

При обновлении объекта особое внимание уделили доступности и комфорту. Для людей с особыми потребностями и пассажиров с детьми предусмотрены специальные зоны ожидания, создана безбарьерная среда.

Вокзал Турксиб имеет особое историческое значение. Именно на станции Луговая в 1927 году были уложены первые рельсы Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали. При участии государственного деятеля Турара Рыскулова здесь было объявлено о начале строительства Турксиба. В 2027 году исполнится 100 лет с начала строительства магистрали.

— В преддверии векового юбилея обновление исторического вокзала имеет особое символическое значение. Это дань уважения прошлому, результат труда нынешнего поколения и уверенный шаг в будущее. В свое время магистраль Турксиб связала Казахстан с Сибирью и Центральной Азией, дала импульс развитию промышленности и торговли, способствовала появлению новых населенных пунктов. Поэтому Турксиб — это не просто железная дорога, а символ созидательного труда, единства и созидательного духа нашего народа. От имени жителей региона выражаю искреннюю благодарность Главе государства за поддержку таких значимых проектов и особое внимание к развитию транспортной инфраструктуры страны и регионов, — отметил Ербол Карашукеев.

Сегодня через станцию проходят более 20 пассажирских поездов. Они связывают Луговое с Алматы, Астаной, Таразом, Шымкентом, Туркестаном, Кызылордой, Семеем, Павлодаром, Петропавловском, Кокшетау, Актобе, Атырау и Мангистау.

Через станцию также следуют международные поезда по направлениям Алматы — Саратов, Бишкек — Москва и Шу — Бишкек. Обновленная инфраструктура позволит обеспечить более комфортное и безопасное обслуживание тысяч пассажиров.

— Мы рады, что появился современный железнодорожный вокзал. Это важный объект, который не только украсит район, но и создаст комфортные условия для жителей. Пусть он долгие годы служит людям и обеспечивает пассажирам качественное обслуживание, — сказал ветеран железнодорожной отрасли Алибек Биназаров, проработавший в сфере 50 лет.

Отметим, что в Жамбылской области продолжается модернизация железнодорожных вокзалов. В настоящее время обновляются объекты на станциях Боранды, Турксиб, Тараз, Шу и Отар. Общая стоимость проектов составляет 14,1 млрд теңге.