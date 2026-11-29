Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев принял участие во внеочередных выборах депутатов маслихатов всех уровней.

Глава региона проголосовал на избирательном участке № 35 в городе Таразе.

Ербол Карашукеев подчеркнул значимость нынешней избирательной кампании и призвал жителей области проявить гражданскую активность и сделать свой выбор.

Отметим, что в Жамбылской области зарегистрировано более 733 тысяч избирателей. Все 520 избирательных участков региона начали свою работу в 07:00.