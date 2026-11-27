В Жамбылской области по случаю Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности наградили ветеранов и передовиков отрасли. Награды труженикам сельского хозяйства вручил аким региона Ербол Карашукеев.

В ходе мероприятия глава региона подчеркнул стратегическое значение сельского хозяйства для экономики области, отметив особую роль земледельцев и животноводов в обеспечении продовольственной безопасности страны.

— Жамбылская земля издавна славится традициями земледелия и животноводства. Сегодняшнее поколение достойно продолжает дело наших предков.

За каждым урожаем стоит ежедневный упорный труд сельских тружеников. Несмотря на капризы погоды и сезонные трудности, вы неустанно работаете, обеспечивая благополучие народа и продовольственную безопасность страны. Ваш труд заслуживает глубокого уважения и признательности. Чтить человека труда — наш долг, — отметил Ербол Карашукеев.

В текущем году в аграрном секторе региона достигнуты положительные показатели. С начала года объем производства сельскохозяйственной продукции составил 562,7 млрд теңге, увеличившись на 5,1%.

Посевная площадь составила 654,9 тыс. гектаров. Площадь посевов сахарной свеклы увеличена до 9,9 тыс. гектаров. По итогам уборочной кампании собрано 872 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 984 тыс. тонн овощей и более 200 тыс. тонн картофеля.

В целях укрепления технического потенциала отрасли приобретено 442 единицы новой сельскохозяйственной техники, в том числе 423 трактора и 19 комбайнов. В результате уровень обновления машинно-тракторного парка достиг 7,4%.

Объем производства мяса составил 98,3 тыс. тонн, молока — 200,5 тыс. тонн. Объем привлеченных в отрасль инвестиций составил 160 млрд теңге, увеличившись в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аким области также отметил, что на недавно прошедшем в Астане III Республиканском форуме работников сельского хозяйства Главой государства были определены приоритетные направления развития агропромышленного комплекса.

— На форуме обозначены новые ориентиры развития агропромышленного комплекса. Долгосрочное финансирование отрасли, внедрение водосберегающих технологий, цифровизация и глубокая переработка продукции — наши ключевые задачи на предстоящий период.

Особую гордость вызывает то, что наш земляк, директор ТОО «Меркенский сырзавод» Дастан Турсынович Айтуленов удостоен почетного звания «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері». Поздравляю с заслуженной наградой! — сказал глава региона.

В ходе торжественного мероприятия награды вручены гражданам, внесшим значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и сельского хозяйства.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан орденом «Еңбек Даңқы» III степени награждены руководитель крестьянского хозяйства «Атай» Шуского района Сакен Атаев и руководитель крестьянского хозяйства «Зерхат» Таласского района Ержан Мейирбеков.

Директору ТОО «СМТС» Жуалынского района Лечи Оздамирову вручена медаль «Ерен еңбегі үшін».

Также труженикам отрасли вручены медали «Еңбек ардагері» и нагрудные знаки «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Почетные грамоты министра, нагрудные знаки «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» и Почетные грамоты акима области.

В числе награжденных — ветераны отрасли, руководители крестьянских хозяйств, бригадиры полеводческих бригад, садоводы, механизаторы и другие труженики сельского хозяйства.