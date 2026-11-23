Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев проверил, как идут работы по благоустройству и реконструкции центральных улиц Тараза. В ходе осмотра глава региона обратил внимание на состояние строительных площадок и поручил городскому акимату и подрядчику устранить неудобства для пешеходов.

Проект охватывает два участка в центре Тараза. На проспекте Абая работы ведутся от перекрестка с улицей Динмухамеда Кунаева до перекрестка с улицей Ыбырайыма Сулейменова. На проспекте Толе би благоустраивают участок от перекрестка с улицей Желтоксан до Центральной площади.

По информации акимата Тараза, работы начались в 2026 году и продолжатся в 2027-м. На первом этапе планируется проложить электрические кабели и линии связи для подключения к интернету, обустроить систему полива и обновить водоотводные лотки. На следующем этапе на тротуарах уложат брусчатку, установят скамейки, урны и уличные фонари, обновят остановки общественного транспорта.

Всего проектом предусмотрена установка 30 скамеек, 30 урн и 700 арычных лотков. Вдоль улиц планируется высадить деревья трех видов и посеять многолетние травы.

— В последние дни жители все чаще жалуются на неудобства, возникшие во время благоустройства центральных улиц. Их замечания справедливы, и я разделяю их мнение. Часть работ продолжится в следующем году, поэтому на время перерыва разрытые участки необходимо привести в порядок. На площадках остались кучи грунта и строительные материалы. Они мешают людям свободно передвигаться и портят облик города, — сказал Ербол Карашукеев.

Глава региона подчеркнул, что на всех этапах строительства необходимо обеспечить безопасность жителей и регулярно информировать их о ходе работ.

— Все изменения в городе должны служить на благо жителей. При этом важно следить за чистотой улиц и обликом города, — отметил аким области.

Аким области отметил, что при выпадении осадков на участках проведения работ возможно скопление грязи, что затруднит движение пешеходов. В связи с этим он поручил руководству города и подрядной организации оперативно принять меры для обеспечения беспрепятственного прохода жителей.