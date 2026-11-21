21 ноября 2026 года в этнокультурном комплексе «Көне Тараз» города Тараза состоялся международный фестиваль моды ASPARA FASHION DAY 2026 под темой «Код наследия». Культурное мероприятие было организовано при поддержке акимата Жамбылской области.

Основная цель фестиваля – объединение национального культурного наследия казахского народа с современной индустрией моды, поддержка отечественных дизайнеров, популяризация ремесленных традиций и продвижение культурно-туристического потенциала Жамбылской области на международном уровне.

ASPARA FASHION DAY – международный модный проект, развивающийся по инициативе дизайнера, основателя Дома моды «ASPARA» Айдархана Калиева. Ежегодный фестиваль способствует популяризации моды с национальными мотивами и укреплению творческих связей между казахстанскими и зарубежными дизайнерами.

В рамках фестиваля состоялись выставка ремесленников, концертная программа, международный форум и показ мод.

В выставке ремесленников на территории комплекса «Көне Тараз» приняли участие 33 мастера. Они представили изделия национального декоративно-прикладного искусства, традиционные украшения, сувениры и авторские работы. Посетители смогли познакомиться с богатым культурным наследием региона и творчеством местных мастеров.

На территории комплекса также прошла концертная программа, в ходе которой артисты исполнили национальные и современные музыкальные произведения.

Одним из ключевых событий стал международный форум, проведенный в конференц-зале Жамбылского областного историко-краеведческого музея. В нем приняли участие представители государственных органов, специалисты индустрии моды, дизайнеры, представители творческого сообщества и студенты.

На форуме обсуждались вопросы сохранения национального культурного наследия, развития индустрии моды, укрепления взаимосвязи креативной экономики и туризма.

Заместитель акима Жамбылской области Серик Салемов остановился на работе, проводимой в регионе по развитию культуры, креативных индустрий и туризма.

Руководитель управления, курирующего сферу туризма акимата Жамбылской области, Дастан Айдарханов отметил значение фестиваля ASPARA FASHION DAY для повышения туристической привлекательности региона.

Представитель национальной компании «Kazakh Tourism» Акбота Каирханова рассказала о роли международных мероприятий в продвижении туристического потенциала Казахстана.

Основатель фестиваля Айдархан Калиев подчеркнул важность продвижения национального искусства моды на международном уровне, поддержки молодых дизайнеров и расширения творческого сотрудничества.

Главным событием вечера стал международный показ мод «Код наследия». Зрителям представили авторские коллекции, объединившие элементы национальной культуры и современные дизайнерские решения.

Фестиваль позволил по-новому раскрыть самобытность Тараза как историко-культурного центра на Великом шелковом пути и был направлен на укрепление связей между модой, ремесленничеством и туризмом.

Напомним, в 2021 году Тараз получил статус «Всемирного города ремесленников» по решению Всемирного совета ремесел. Такие международные культурные проекты, как ASPARA FASHION DAY, способствуют популяризации этого статуса и развитию творческого потенциала региона.

Международный фестиваль ASPARA FASHION DAY 2026 стал одним из значимых мероприятий, объединивших национальное наследие и современное искусство моды, а также представивших культурные и туристические возможности Тараза.