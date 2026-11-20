Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел встречу со спортсменами региона, успешно выступившими на XX летних Азиатских и V Паразиатских играх в Японии.

В XX летних Азиатских играх приняли участие 35 спортсменов из Жамбылской области, представлявших регион в 12 видах спорта. По итогам соревнований жамбылские спортсмены завоевали 6 серебряных и 1 бронзовую медали.

Серебряные награды завоевали дзюдоист Елдос Сметов, представитель ушу-саньда Абдурашид Абдуллаев, а также игроки национальной сборной по водному поло Султан Шонжигитов, Эдуард Цой, Акжан Адай и Нурасыл Сатберген. Бронзовым призером по курашу стала Арайлым Шегенова.

На V Паразиатских играх Жамбылскую область представляли 9 спортсменов в 3 видах спорта. Они завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина завоевала две серебряные медали в параплавании. Бронзовыми призерами по парапауэрлифтингу стали Айжан Беримкулова и Ерболат Карибай, выступивший в командных соревнованиях в составе мужской сборной.

Поздравляя спортсменов с успешным выступлением, Ербол Карашукеев подчеркнул, что их достижения имеют большое значение для развития спорта в регионе и служат примером для подрастающего поколения.

— Вы прославили не только Жамбылскую область, но и всю страну. Ваши достижения на международной арене — результат упорного труда, целеустремленности и высокого профессионализма. Каждая завоеванная медаль является предметом гордости для всех казахстанцев и достойным примером для подрастающего поколения. Особо хочу отметить успехи наших параспортсменов, которые своим упорством и силой духа доказывают, что любые трудности можно преодолеть. Искренне благодарю спортсменов, их тренеров и всех специалистов, внесших вклад в эти победы.

За вашими выступлениями с волнением следили жители всей области. Каждая победа, каждое поднятие государственного флага Казахстана на международной арене становились радостным событием для всех нас. Впереди — Олимпийские и Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Уверен, что накопленный опыт, мастерство и стремление к победе позволят вам добиться новых высот и вновь достойно представить Казахстан на мировой спортивной арене, — отметил Ербол Карашукеев.

Аким области также поблагодарил тренеров, родных и близких спортсменов, а также всех, кто оказывает содействие их подготовке и профессиональному росту.

В ходе встречи выступили спортсмены Елдос Сметов и Зульфия Габидуллина, их тренеры Галымжан Жылгелдиев и Саттар Бейсембаев, а также председатель Жамбылского областного филиала республиканского общественного объединения «QAZAQ AQUATICS» Нурсултан Темирхан.

Выступающие выразили признательность за поддержку со стороны государства, внимание к развитию спорта и теплый прием.

В завершение встречи аким области вручил призерам Азиатских и Паразиатских игр денежные сертификаты.