В Жамбылской области продолжается подготовка автомобильных дорог к зимнему периоду. Вопросы их содержания и обеспечения безопасности дорожного движения рассмотрены на совещании под председательством акима области Ербола Карашукеева.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата области Мурат Саурыков доложил о проводимой работе по подготовке дорожной инфраструктуры к зимнему сезону.

По его словам, общая протяженность автомобильных дорог местного значения в регионе составляет 3 160,1 километра, в том числе 1 688,4 километра дорог областного и 1 471,7 километра районного значения.

Для обеспечения бесперебойного движения транспорта в ноябре–декабре 2026 года к зимнему содержанию местных дорог планируется привлечь 20 подрядных организаций и 190 единиц специализированной техники. Уже заготовлено 13 170 тонн песка и 1 745 тонн соли.

На случай возникновения сложных погодных условий предусмотрены дополнительные меры по обеспечению безопасности пассажиров. В частности, с 10 пассажирскими транспортными предприятиями подписан меморандум о привлечении 115 автобусов для перевозки граждан, оказавшихся в затруднительном положении на дорогах, в безопасные места.

О подготовке автомобильных дорог республиканского значения проинформировала руководитель Жамбылского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Айжан Туганова.

Она сообщила, что протяженность республиканской дорожной сети на территории области составляет 1 224 километра. Для ее обслуживания в зимний период предусмотрено 109 единиц техники. На сегодняшний день 107 из них, или 98%, полностью готовы к работе. Еще две единицы находятся на ремонте.

Кроме того, сформирован запас необходимых материалов: 7 000 кубометров песка, 9 623,6 тонны соли, 80 тонн угля и 84 тонны химических реагентов.

На перевалах, где существует риск образования снежных заносов, установлены снегозадерживающие щиты. Для предупреждения водителей о возможных изменениях дорожной обстановки размещены 462 временных дорожных знака.

Аким области Ербол Карашукеев обратил внимание на необходимость завершения всех подготовительных мероприятий и усиления взаимодействия между дорожными службами и уполномоченными органами.

— Ненадлежащее содержание автомобильных дорог зимой может стать причиной дорожно-транспортных происшествий, создать серьезные трудности для граждан и даже привести к человеческим жертвам. Наша главная задача — предотвратить подобные ситуации. Мы должны держать вопросы безопасности дорожного движения на постоянном контроле и своевременно принимать необходимые меры, — подчеркнул глава региона.

По итогам совещания аким области поручил ответственным лицам обеспечить полную готовность дорожной инфраструктуры к зимнему сезону, завершить подготовку специализированной техники, проконтролировать наличие необходимых материалов и принять все меры для безопасного и бесперебойного движения транспорта.