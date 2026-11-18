В Таразе состоялось торжественное открытие нового учебного корпуса и общежития IT-лицея-интерната. Современный образовательный комплекс позволит создать комфортные условия для обучения и проживания школьников, а также развития их творческого и интеллектуального потенциала.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Жамбылской области Серик Салемов и президент Международного общественного фонда «Білім-Инновация» Дархан Оте.

В ходе мероприятия Серик Салемов передал поздравление от имени акима области Ербола Карашукеева.

Новый комплекс построен в микрорайоне Балауса с целью решения проблемы нехватки ученических мест. Он состоит из трех блоков и включает учебный корпус на 300 мест, общежитие на 300 мест, столовую, спортивный и актовый залы, а также библиотеку. Общая площадь земельного участка составляет 12 256,45 квадратных метра.

Ранее общежитие лицея-интерната было рассчитано всего на 45 мест. Благодаря вводу нового здания их количество увеличилось до 345. Это позволит обеспечить проживание большего числа одаренных школьников, прибывающих на обучение из отдаленных районов области.

IT-лицей-интернат функционирует с 2018 года. За этот период учебное заведение выпустило 163 учащихся, большинство из которых продолжили образование в сфере информационных технологий в казахстанских и зарубежных вузах. В их числе Nazarbayev University, Cardiff University и University of Pisa.

Сегодня в лицее обучаются 325 школьников, образовательный процесс обеспечивают 45 педагогов.

В перспективе учебное заведение намерено расширить сотрудничество с Международным общественным фондом «Білім-Инновация», уделяя особое внимание развитию цифрового образования, внедрению современных технологий и формированию IT-экосистемы.