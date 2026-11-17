Вопросы обеспечения пожарной безопасности в отопительный сезон рассмотрели на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Ербола Карашукеева.

Как доложил начальник Центра планирования и оперативного управления областного Департамента по чрезвычайным ситуациям Женис Кайнарбаев, в 2026 году число пожаров в регионе сократилось на 21,5 процента по сравнению с прошлым годом. Отопительный сезон начался 15 октября и продлится до 15 апреля следующего года. С его начала случаев отравления угарным газом не зарегистрировано.

В домах семей из социально уязвимых категорий населения продолжается установка датчиков угарного и природного газа. Всего в регионе планируется установить 3 210 устройств.

С 8 октября в области проводится акция «Проверь дом родителей». За это время специалисты посетили более 11 тысяч жилых домов и разъяснили требования пожарной безопасности около 29 тысячам жителей. Профилактическими мероприятиями охвачены 3 174 дома социально уязвимых граждан.

Директор Жамбылского областного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Бахтияр Копбосынов сообщил, что в регионе насчитывается 250 708 потребителей газа. При обследовании 64 758 жилых домов выявлено 6 741 техническое нарушение. Основные замечания касаются отсутствия вентиляционных каналов, несоответствия дымоходов установленным требованиям и неправильного размещения газового оборудования.

За десять месяцев текущего года поступило 6 818 заявок, связанных с внутридомовым газовым оборудованием. В октябре в рамках профилактических мероприятий проверено 1 850 домов, разъяснительная работа проведена в 14 727 жилых домах.

Глава региона подчеркнул, что профилактические меры должны давать конкретный результат, и поручил завершить закупку и установку газовых датчиков. Также необходимо расширить охват техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования и организовать адресную работу с владельцами домов по устранению выявленных неисправностей.

Особое внимание поручено уделить безопасности одиноко проживающих пожилых людей и граждан с инвалидностью: актуализировать их списки и проверить состояние жилья. В организациях образования и стационарах необходимо обследовать системы пожарной сигнализации и пути эвакуации.

Ответственным службам также поручено обеспечить бесперебойное электро- и теплоснабжение в отопительный сезон, провести инвентаризацию пожарных гидрантов и отремонтировать неисправные.

Отдельные поручения даны по мониторингу соблюдения требований пожарной безопасности на рынках, в торгово-развлекательных центрах и гостиницах. В преддверии новогодних праздников необходимо организовать проверки объектов массового пребывания людей и принять соответствующие меры при выявлении нарушений. Наряду с этим следует усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам пожарной и газовой безопасности.

— Профилактическая работа не должна проводиться только ради отчетности. Проведены обходы тысяч домов, выделены средства, закуплены датчики. Однако темпы их установки по-прежнему остаются низкими. Нельзя допускать халатности в вопросах, от которых напрямую зависит жизнь людей, — подчеркнул Ербол Карашукеев.