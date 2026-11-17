Распоряжением акима Жамбылской области Дастан Алибекович Айдарханов назначен руководителем управления туризма и инвестиций акимата области.

Дастан Алибекович родился в 1992 году. Имеет высшее образование.

В 2014 году окончил Университет Vistula (г. Варшава, Польша) по специальности «Международный бизнес» (бакалавр), в 2019 году получил степень магистра по специальности «Государственная политика» в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. В 2020 году окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана по специальности «Государственное и местное управление» (бакалавр).

Трудовую деятельность начал в 2015 году в качестве эксперта в Управлении налогообложения нерезидентов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, где в 2017–2019 годах работал главным экспертом.

В 2019 году занимал должность главного эксперта Департамента государственного заимствования Министерства финансов РК, в 2020–2021 годах — советника заместителя Премьер-министра РК, в 2021–2022 годах — руководителя Управления оплаты труда Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В 2022–2023 годах работал экспертом Специализированного департамента Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, с января по июнь 2023 года — заместителем руководителя управления предпринимательства Актюбинской области, с июля 2023 по январь 2024 года — главным инспектором информационно-аналитического отдела аппарата акима Актюбинской области.

В 2024–2025 годах занимал должность помощника акима Жамбылской области.

С мая 2025 года до настоящего назначения работал заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области.