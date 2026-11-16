Контроль за местами убоя скота и продажи мяса усилят в Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел совещание по вопросам ветеринарной безопасности и поручил усилить контроль за местами убоя скота и реализации мяса, а также продолжить профилактику особо опасных заболеваний животных.

О ходе выполнения мероприятий на 2026 год доложил руководитель управления ветеринарии Бакыт Бетбаев. По его информации, в текущем году предусмотрено проведение 16,3 млн вакцинаций против 12 видов инфекционных заболеваний животных и 5,3 млн диагностических исследований на бруцеллез. С начала года проведено 14,5 млн вакцинаций и 5 млн исследований.

Особо опасных заболеваний среди животных в регионе не зарегистрировано. Эпизоотическая ситуация остается стабильной.

Продолжается работа по учету поголовья скота. В текущем году планируется идентифицировать и внести в базу данных 1 327 694 головы молодняка. На сегодняшний день план выполнен на 93%.

В рамках ветеринарно-профилактических мероприятий в 42 населенных пунктах эндемичной зоны проведены обработки. Ими охвачены 24 329 животноводческих помещений, 142 тыс. квадратных метров буферной зоны и 472 тыс. голов животных.

Отдельное внимание на совещании уделили развитию платных ветеринарных услуг и укреплению материально-технической базы. При годовом плане в 160 млн теңге на сегодняшний день оказаны услуги на сумму 140,2 млн теңге.

За счет поступивших средств для районных ветеринарных пунктов закуплены 156 компьютеров и 156 холодильников для хранения препаратов. Оставшиеся средства планируется направить на приобретение 10 служебных автомобилей Chevrolet Cobalt для районных ветеринарных отделов.

Ербол Карашукеев подчеркнул, что от качества ветеринарной работы зависят развитие сельского хозяйства, санитарная безопасность и здоровье населения.

По итогам совещания глава региона поручил ответственным управлениям и учреждениям полностью выполнить планы по идентификации молодняка и вакцинации животных, сверить данные информационной базы с фактическим поголовьем и проработать план ветеринарных мероприятий на следующий год.