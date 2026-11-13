Первый AI-офис открыли в Таразе: eGov GPT и самостоятельное оформление документов

На базе центра обслуживания населения города Тараза открылся AI-офис, оснащенный современными технологиями. Здесь жители могут самостоятельно оформлять необходимые документы и получать электронные государственные услуги без помощи специалистов.

С работой нового офиса ознакомились аким Жамбылской области Ербол Карашукеев и председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

В офисе предусмотрены зоны экспресс-обслуживания, цифровых сервисов, консультаций и обучения. Для посетителей также оборудована зона отдыха. Центр оснащен современными моноблоками, высокоскоростными сканерами и информационными панелями с доступом к системе eGov GPT.

Одно из ключевых новшеств — терминал документирования. С его помощью граждане могут самостоятельно подать заявку на получение или замену удостоверения личности и паспорта.

Кроме того, в офисе доступна система искусственного интеллекта eGov GPT. Цифровой инструмент помогает оперативно находить информацию о государственных услугах, разбираться в порядке их получения и ориентироваться на портале электронного правительства. Пользователи могут направлять вопросы в текстовом формате или с помощью голосовых сообщений. Сервис доступен на казахском и русском языках.

Для повышения цифровой грамотности населения в центре проводятся бесплатные обучающие занятия. Участники знакомятся с порядком получения электронных государственных услуг и приобретают необходимые практические навыки. Занятия проходят дважды в неделю — по четвергам и пятницам в 10:00 и 12:00.

Отметим, это первый AI-офис в Таразе и девятый в Казахстане.