Поголовье скота в Жамбылской области достигло 4,1 миллиона

Подготовку животноводческих хозяйств к зиме обсудили на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Ербола Карашукеева. Основное внимание уделили заготовке кормов, готовности зимовок и вопросам ветеринарной безопасности.

По информации руководителя областного управления сельского хозяйства Абдирасила Желеубаева, по итогам девяти месяцев текущего года поголовье скота в регионе выросло с 3,8 до 4,1 миллиона голов. Прирост составил 300 тысяч голов.

В предстоящий зимний период в хозяйствах области будут содержаться 484,9 тысячи голов крупного рогатого скота, 3,5 миллиона овец и коз, 204,2 тысячи лошадей и 8,6 тысячи верблюдов.

В этом году в регионе планировалось заготовить 3,3 миллиона тонн кормов. На сегодняшний день заготовлено 3,365 миллиона тонн, или 101,4% от плана. В том числе собрано 2 млн 284,6 тысячи тонн сена, 134,7 тысячи тонн сенажа, 491,9 тысячи тонн соломы, 117,1 тысячи тонн силоса и 337,9 тысячи тонн концентрированных кормов.

Несмотря на перевыполнение общего плана, по отдельным видам кормов сохраняется отставание. Так, в Мойынкумском районе и районе Т. Рыскулова не завершена заготовка планового объема сенажа, в Жамбылском, Мойынкумском и Таласском районах — концентрированных кормов.

Отдельное внимание уделяется обеспечению личных подсобных хозяйств. Для них заготовлено 1 519,7 тонны кормов при плане 1 485,8 тонны. Для поставок кормов по доступным ценам с сельхозформированиями заключено 98 меморандумов.

В настоящее время стоимость одного тюка сена в регионе составляет 600–700 теңге, люцерны — 1 000–1 200 теңге. Килограмм концентрированных кормов реализуется по цене 110–120 теңге.

Аким области поручил обеспечить постоянный мониторинг цен и проработать создание резервного фонда кормов, который позволит сдерживать их необоснованное подорожание.

Всего в области насчитывается 5 862 места зимовки скота. Из них 1 020 расположены на отдаленных пастбищах. Глава региона подчеркнул, что готовность каждого такого объекта необходимо проверить заблаговременно.

— Необходимо создать все условия, чтобы животноводы прошли зимний период без затруднений. Уже сейчас следует проверить состояние дорог, наличие связи и источников воды, достаточность запасов топлива и кормов на каждой из 1 020 отдаленных зимовок. Вакцинацию нужно завершить до начала сезона. Для обслуживания отдаленных хозяйств необходимо сформировать мобильные ветеринарные группы, а биотермические ямы привести в соответствие с установленными требованиями, — отметил Ербол Карашукеев.

Также аким области акцентировал внимание на предупреждении скотокрадства. Он поручил усилить профилактические рейды и совместно с ветеринарными службами обеспечить контроль за перевозкой скота.

По итогам совещания ответственным лицам поручено завершить подготовку к зимнему периоду и активизировать заготовку тех видов кормов, по которым план пока не выполнен. Необходимо уточнить фактическую потребность личных подсобных хозяйств в кормах и увеличить количество меморандумов с сельхозформированиями.

Кроме того, глава региона поручил заранее определить технику для расчистки дорог к зимовкам от снега и закрепить подрядные организации.