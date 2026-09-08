Новый автобусный маршрут запустили между Таразом и селом Аса

8 сентября 2026 года между Таразом и административным центром Жамбылского района — селом Аса — запущен новый автобусный маршрут № 67.

Пассажиров будут обслуживать 14 автобусов. Маршрут начинается в селе Аса и проходит по улицам Сулейменова, Жамбыла, Толе би, Желтоксан, А. Пушкина, А. Аскарова, Абая, Сыпатай батыра и Мамбет батыра в Таразе. Интервал движения составляет 13–15 минут.

Схема маршрута разработана совместно с акиматом Жамбылского района с учетом потребностей жителей. Она обеспечит удобный доступ к учебным заведениям, медицинским организациям и торговым объектам.

Стоимость проезда установлена в соответствии с действующим городским тарифом и составляет 100 теңге. Для детей и подростков в возрасте до 18 лет предусмотрена скидка в размере 50 процентов.

Бесплатный проезд предоставляется многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», удостоенным звания «Батыр ана», а также награжденным орденом «Материнская слава» I и II степеней. Кроме того, льгота распространяется на граждан с инвалидностью I группы.

По поручению акима области Ербола Карашукеева в последние годы в Таразе проводится системная работа по модернизации общественного транспорта и созданию комфортных условий для жителей. Планом развития города на 2023–2025 годы предусмотрено ежегодное приобретение не менее 70 автобусов.

Так, в 2023 году городской автопарк пополнился 73 автобусами, в 2024 году — 155, в 2025 году — 91, а в текущем году — еще 25. В общей сложности за последние годы для Тараза приобретен 381 новый автобус.

В результате доля новых автобусов в городе выросла с 57 до 85 процентов, а количество общественного транспорта увеличилось с 330 до 522 единиц. Кроме того, для повышения качества пассажирских перевозок открыто 14 новых маршрутов. Сегодня жителей Тараза обслуживают автобусы, курсирующие по 46 маршрутам.