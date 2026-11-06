Территория снежных барсов: природный парк «Мерке» получил новое здание

В Меркенском районе Жамбылской области состоялось торжественное открытие нового административного здания государственного регионального природного парка «Мерке».

В мероприятии приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, председатель Комитета Министерства экологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев, депутаты Курултая РК и представители предприятий-недропользователей.

Общая площадь государственного лесного фонда Жамбылской области составляет 4 млн 416 тысяч гектаров. В регионе насчитывается 10 особо охраняемых природных территорий. Одна из них — государственный региональный природный парк «Мерке», созданный в 2025 году.

Территория парка занимает 83 713 гектаров, здесь работают 59 сотрудников. Основными направлениями деятельности являются сохранение природных комплексов и экосистем, охрана редких видов животных и растений, развитие экологического туризма, а также восстановление природных и историко-культурных объектов.

Выступая на церемонии открытия, аким области подчеркнул уникальность природного богатства Меркенского района и важность его сохранения для будущих поколений.

— Природа — бесценное наследие, доставшееся нам от предков, которое мы обязаны передать будущим поколениям. Мерке, расположенный у подножия Алатау, — край с уникальной природой и богатой историей. Величественные горы, чистые родники, густые леса и живописные пастбища — настоящее украшение Жамбылской земли. Сохранить это богатство — наш общий долг. По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева реализуется общенациональный проект «Таза Қазақстан», направленный на формирование экологической культуры. Чистая природа — основа чистого Казахстана. Бережное отношение к окружающей среде является проявлением любви к родной земле, — отметил Ербол Карашукеев.

В природном парке последовательно развивается инфраструктура. В рамках социальной ответственности бизнеса при поддержке предприятий-недропользователей оборудованы въездной пост, смотровые площадки, спортивная площадка для стрит-воркаута, а также зоны отдыха для детей и посетителей.

Особое внимание уделяется эффективному использованию земельных ресурсов. Так, 117 пользователям предоставлены пастбищные угодья общей площадью 40 955 гектаров. Для развития пчеловодства трем пользователям выделены участки, рассчитанные на размещение 242 пчелиных ульев.

Кроме того, под садоводство предусмотрено 3 гектара земли. В туристических целях на основании меморандумов ведется работа по выделению 11,5 гектара четырем пользователям.

В результате реализации указанных направлений в местный бюджет поступило более 8,3 млн теңге.

В рамках восстановления природной среды и воспроизводства лесного фонда на территории парка высажено 2 тысячи саженцев деревьев. В питомнике также собрано 150 килограммов семян вяза для дальнейшего посева.

Особую ценность представляет животный мир природного парка. Здесь обитают редкие виды, занесенные в Красную книгу Казахстана, в том числе снежный барс, архар, индийский дикобраз, красный волк и туркестанская рысь.

По результатам последнего учета на территории парка зарегистрированы 10 снежных барсов, 158 архаров и 26 рысей.

В ходе церемонии открытия Ербол Карашукеев вручил работникам лесного хозяйства ключи от 15 автомобилей «КамАЗ» и 15 тракторов.

Аким области выразил благодарность сотрудникам природоохранной сферы, а также представителям подрядных организаций, внесшим вклад в строительство нового здания.

— Охрана природы — ответственная работа, требующая терпения, добросовестности и искренней любви к родной земле. Выражаю благодарность каждому специалисту, который ежедневно заботится о сохранении наших гор, лесов, родников и пастбищ. Желаю коллективу единства и успехов в работе. Уверен, что благодаря вашим усилиям уникальная природа Мерке будет сохранена для будущих поколений, — подчеркнул глава региона.

На торжественном мероприятии также выступили председатель Комитета Министерства экологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев, депутаты Курултая РК Даулет Карибек и Абулхаир Тамабек, ветеран природоохранной отрасли Муратхан Шукеев.

Они отметили значимую роль государственного регионального природного парка в сохранении природного наследия и развитии экологической культуры региона.

В завершение участники мероприятия ознакомились с инфраструктурой парка и приняли участие в совместной посадке деревьев.