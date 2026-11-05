Жамбылская область сохраняет позиции в тройке лидеров по темпам роста инвестиций

Под председательством акима Жамбылской области Ербола Карашукеева состоялось расширенное совещание, на котором рассмотрены итоги социально-экономического развития региона за девять месяцев 2026 года и вопросы исполнения областного бюджета.

Как сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования области Сандугаш Абдралиева, по итогам января–сентября текущего года экономический рост региона составил 11,4%. Положительная динамика отмечается в основных отраслях экономики.

В частности, объем промышленного производства достиг 1 103,6 млрд теңге, увеличившись на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В обрабатывающей промышленности, на долю которой приходится 66,1% общего объема промышленного производства, выпущено продукции на 729,8 млрд теңге. Рост в отрасли составил 26,1%.

В сельском хозяйстве произведено продукции на сумму 466,6 млрд теңге, что на 4,9% больше прошлогоднего показателя. В том числе объем продукции растениеводства достиг 286,2 млрд теңге, увеличившись на 7,1%. В текущем году сельскохозяйственные культуры размещены на площади 654,9 тыс. гектаров, что на 2,3% превышает показатель прошлого года.

Объем продукции животноводства составил 178,6 млрд теңге, увеличившись на 1,8%. Производство мяса (в живом весе) выросло на 1,6%, молока — на 1,9%, яиц — на 12,4%. Наряду с этим поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 7,7%, овец — на 9%, лошадей — на 11,2%, птицы — на 23,5%.

По темпам роста инвестиций Жамбылская область заняла второе место среди регионов республики.* За девять месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал достиг 721,9 млрд теңге, что на 37,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом основная доля вложений приходится на частные инвестиции, объем которых составил 665,8 млрд теңге, или более 92% от общего объема инвестиций.

В строительной отрасли выполнено работ на сумму 283,7 млрд теңге. За отчетный период введено в эксплуатацию 530,5 тыс. квадратных метров жилья. Объем товарооборота достиг 847,9 млрд теңге.

Объем услуг в сфере транспорта и складирования составил 243,7 млрд теңге, увеличившись на 9,3%.

В сфере связи оказано услуг на сумму 9,8 млрд теңге.

Вместе с тем руководитель управления обозначила ряд районов, в которых наблюдается отставание по отдельным социально-экономическим показателям.

Так, снижение объемов промышленного производства отмечено в Сарысуском и Шуском районах, сельскохозяйственной продукции — в Шуском районе. Сокращение объемов привлеченных инвестиций, в том числе частных, зафиксировано в Байзакском и Таласском районах.

Недостаточные темпы роста объемов строительных работ наблюдаются в городе Таразе, Кордайском, Байзакском, Меркенском и Таласском районах, а розничного товарооборота — в Сарысуском и Шуском районах.

В ходе совещания аким областного центра и акимы районов отчитались о проделанной работе.

— В социально-экономическом развитии региона сохраняется положительная динамика. Это результат совместного труда всех жителей Жамбылской области. Вместе с тем в районах остаются вопросы, требующие решения. Мы должны открыто говорить о существующих проблемах, не скрывая недостатков. До конца года остается еще два месяца. Этого времени достаточно, чтобы устранить имеющиеся недочеты и исправить ситуацию, — подчеркнул Ербол Карашукеев.

Глава региона поручил руководителю управления экономики и бюджетного планирования взять на личный контроль достижение основных социально-экономических показателей.

Кроме того, по районам, не достигшим установленных целевых индикаторов, поручено разработать конкретные дорожные карты с указанием проектов и объемов предстоящих работ, обеспечив еженедельный контроль за их реализацией.

По итогам совещания ответственным лицам дан ряд поручений, направленных на качественное выполнение годовых планов, эффективное освоение бюджетных средств и сопровождение инвестиционных проектов до их ввода в эксплуатацию.

Отдельное внимание уделено вопросам сельского хозяйства. Поставлена задача завершить до начала следующего посевного сезона работы на водохозяйственных объектах, из-за которых произошло сокращение посевных площадей.