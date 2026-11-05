В Жамбылской области усилят меры по защите детей и профилактике правонарушений

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел заседание специального штаба по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе совещания глава региона подверг критике формальный подход к профилактической работе и поручил принять конкретные меры по обеспечению безопасности детей.

На заседании рассмотрены причины правонарушений среди подростков, эффективность принимаемых мер, а также деятельность ответственных государственных органов.

Ербол Карашукеев подчеркнул, что проводимая профилактическая работа зачастую носит формальный характер и не приносит ожидаемых результатов. По его словам, эффективность принимаемых мер должна определяться не количеством проведенных мероприятий и подготовленных отчетов, а реальными результатами.

— Проведены открытые уроки, тренинги, анкетирования, рейды. Но где результаты?! На бумаге все выглядит благополучно, а в действительности происходят трагические случаи. Нужно открыто признать: профилактика на бумаге не спасает детские жизни. В ходе анкетирования дети сами сигнализируют о проблемах, указывают на конкретные факты, но мы не уделяем этому должного внимания. Мы должны четко понимать, что равнодушие к судьбам детей недопустимо, — заявил аким области.

Глава региона также выразил неудовлетворенность работой районных отделов полиции. Он напомнил, что ежегодно на укрепление материально-технической базы департамента полиции направляются значительные бюджетные средства, создаются необходимые условия для эффективной работы сотрудников. Однако принимаемые меры пока не обеспечивают должного результата.

В этой связи руководителям районных отделов полиции совместно с акимами города Тараза и районов поручено организовать встречи с учащимися 9–10 классов и их родителями. К этой работе должны быть привлечены аксакалы, представители общественности и активные жители населенных пунктов.

Основное внимание необходимо уделить вопросам ответственности родителей за воспитание детей, профилактике буллинга, травли и насилия среди подростков, а также последствиям противоправного поведения.

— С этим негативным явлением мы должны бороться сообща — государственные органы, правоохранительные структуры, родители и общественность.

Встречи не должны проводиться ради отчетности. В каждом селе, в каждой школе родители должны знать о конкретных фактах и реальных последствиях. Если сегодня мы как общество и как родители не обратим на эту проблему самое серьезное внимание, другого пути решения я не вижу. Воспитание детей — это не только задача школы или полиции, а наша общая ответственность, — подчеркнул Ербол Карашукеев.

По итогам заседания глава региона дал ряд конкретных поручений, направленных на усиление профилактики правонарушений и повышение безопасности несовершеннолетних.

В частности, поручено провести расширенное заседание коллегии с участием руководителей организаций образования и представителей правоохранительных органов, а также проверить эффективность работы школьных психологов.

Несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, а также детей, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, необходимо поставить на внутришкольный профилактический учет и обеспечить их вовлечение в спортивные секции и творческие кружки.

Кроме того, поручено проверить исправность камер видеонаблюдения в образовательных учреждениях, парках и на улицах, усилить работу с семьями группы риска и обеспечить эффективную организацию досуга детей.

Отдельное внимание будет уделено деятельности городской и районных комиссий по делам несовершеннолетних. Результаты работы с детьми, состоящими на полицейском учете и требующими особого внимания, поручено рассматривать ежеквартально.

По итогам совещания определены меры дисциплинарного характера в отношении ряда должностных лиц.

В частности, начальнику департамента полиции Жамбылской области поручено провести служебные проверки в отношении руководителей отделов полиции Байзакского, Жамбылского, Таласского и Кордайского районов.

Принято решение объявить выговор заместителю акима области, курирующему данное направление, а также строгие выговоры акимам Байзакского, Жамбылского, Таласского и Кордайского районов и руководителю управления образования области.

Кроме того, строгие дисциплинарные меры будут применены в отношении заместителей акимов указанных районов, ответственных за данную сферу, и руководителей районных отделов образования.