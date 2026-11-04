Тараз впервые за 12 лет принимает чемпионат Казахстана по боксу

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев встретился с судьями международной категории и тренерами национальной сборной Казахстана, принимающими участие в чемпионате страны по боксу, который проходит в Таразе.

Чемпионат Казахстана стартовал 30 октября и продлится до 6 ноября. Спустя 12 лет национальное первенство вновь проводится в Жамбылской области.

Приветствуя участников встречи, Ербол Карашукеев подчеркнул значимость проведения чемпионата страны в регионе. По его словам, такие соревнования способствуют популяризации бокса, раскрытию спортивного потенциала области и создают дополнительные возможности для профессионального роста молодых спортсменов.

Глава региона отметил, что в Жамбылской области уделяется особое внимание развитию бокса. В настоящее время 157 тренеров занимаются подготовкой 4 129 спортсменов.

— Жамбылская земля славится своими спортивными традициями, особенно в боксе. Именно здесь выросли олимпийские чемпионы Ермахан Ибраимов и Бахтияр Артаев, серебряные призеры Олимпийских игр Серик Конакбаев и Болат Жумадилов, бронзовый призер Болат Ниязымбетов. Их достижения стали частью истории отечественного спорта и служат примером для молодого поколения.

Сегодня славные традиции жамбылской школы бокса продолжают Бексултан Боранбек, Бибарыс Жексен, Диас Молжигитов, Айгерим Саттибаева, Виктория Байдукова и Жибек Жараскызы, — сказал Ербол Карашукеев.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам объективного судейства. Аким области подчеркнул, что чемпионат страны является важным этапом формирования национальной сборной, поэтому каждый участник должен иметь равные возможности для достижения высоких результатов.

— От профессионализма и принципиальности судей во многом зависит не только качество проведения соревнований, но и дальнейшая спортивная карьера боксеров. Каждое решение на ринге должно быть справедливым и соответствовать установленным правилам. Уверен, что вы обеспечите объективное судейство и создадите равные условия для всех участников.

Наша общая задача — провести чемпионат на высоком организационном уровне и внести достойный вклад в развитие казахстанского бокса. Это результат совместной работы организаторов, тренеров, судей и самих спортсменов. Благодарю всех за профессионализм и преданность своему делу. Желаю участникам успешных выступлений и ярких побед! — отметил глава региона.

В свою очередь судьи международной категории и тренеры национальной сборной высоко оценили организацию чемпионата, отметив уровень подготовки соревнований и поддержку со стороны региона.

В завершение встречи Ербол Карашукеев вручил участникам благодарственные письма и памятные подарки.