В Жамбылской области состоялось расширенное заседание актива, посвященное реализации задач, обозначенных в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Председательствовавший на заседании аким области Ербол Карашукеев отметил, что нынешнее Послание Главы государства совпало со вступлением страны в новый исторический этап, 35-летием Независимости и принятием новой народной Конституции. Президент определил приоритетные задачи по построению Справедливого, Сильного, Чистого и Прогрессивного Казахстана.

– Как отметил Глава государства, для успешного выполнения любой работы прежде всего необходимы мир и единство в обществе. Без единства и согласия невозможны ни реформы, ни прогресс. Поэтому мы должны уделять первостепенное внимание требовательности и дисциплине, принципу «Закон и Порядок», – подчеркнул аким области.

Особое внимание глава региона уделил обозначенному в Послании вопросу развития атомной энергетики. По его словам, строительство атомной электростанции «Мойынкум» может открыть новые экономические возможности для Жамбылской области.

– Глава государства отметил необходимость уже в следующем году приступить к строительству АЭС «Балхаш» и подписать соглашение о комплексном сотрудничестве с целью скорейшего начала строительства АЭС «Мойынкум». Это важный проект и для нашего региона. Строительство позволит создать тысячи рабочих мест, повысить спрос на строительные материалы, транспортные и другие услуги. Мойынкумский, Шуский, Кордайский районы и город Тараз должны эффективно использовать эти возможности. Наша задача – обеспечить, чтобы проект принес реальную пользу жителям региона, – сказал Ербол Карашукеев.

В этой связи аким области поручил усилить взаимодействие с Агентством по атомной энергии и изучить возможности участия предприятий и трудовых ресурсов региона в реализации проекта. В частности, необходимо проработать вопросы обеспечения рабочей силой, строительными материалами, транспортной и энергетической инфраструктурой, а также разработать план подготовки необходимых специалистов.

В Послании также уделено приоритетное внимание развитию возобновляемых источников энергии. Ербол Карашукеев напомнил, что в регионе компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов ведет строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт стоимостью 742 млрд теңге. Реализация проекта позволит Жамбылской области внести вклад в сокращение дефицита энергетических мощностей и формирование профицита электроэнергии в стране.

Кроме того, аким области поручил определить реальную потребность региона в социальных объектах в рамках программы «Народная стройка» и усилить работу по внесению предложений в Правительство.

По данным управления строительства, за последние пять лет в области введено в эксплуатацию 535 социальных объектов. Ежегодно на строительную отрасль направляется в среднем 140 млрд теңге. Сегодня в строительном портфеле региона имеется 128 готовых проектов общей стоимостью 142,1 млрд теңге.

– Глава государства предупредил о недопустимости расходования средств Национального фонда на импорт. Поэтому необходимые для объектов «Народной стройки» строительные материалы по возможности должны производиться местными предприятиями. В этой связи необходимо обеспечить своевременный запуск крупных промышленных проектов и подготовить конкретные предложения по увеличению производства строительных материалов. Приоритет также следует отдавать трудоустройству местных жителей на строительные объекты, – отметил аким области.

Ербол Карашукеев подчеркнул необходимость выполнения требований Главы государства к качеству дорожной инфраструктуры. В этой связи он поручил утвердить план ремонта дорог на 2027 год и обеспечить строгий контроль качества работ. Также поставлена задача обеспечить устранение выявленных в течение гарантийного срока дефектов за счет подрядчиков.

Кроме того, были рассмотрены вопросы эффективного использования бюджетных средств, сокращения неэффективных расходов и направления финансирования на проекты, приносящие реальную пользу населению. Поручено рассчитать потребность в средствах на повышение минимальной заработной платы, а также на повышение с 1 января 2027 года заработной платы специалистов участковой службы первичной медико-санитарной помощи за непрерывный стаж работы до 40 процентов. Соответствующие предложения необходимо подготовить для включения в бюджет 2027 года.

В сфере сельского хозяйства поручено разработать дорожную карту по увеличению площади орошаемых земель, внедрению водосберегающих технологий, строительству молочно-товарных ферм и агрологистических центров.

– Суть Послания должна быть доведена до каждого гражданина. Исполнение всех поручений, данных сегодня, будет находиться на постоянном контроле. Глава государства четко обозначил: показуха недопустима, необходим конкретный результат. Оправдать доверие Президента – наш общий долг. Поэтому вся предстоящая работа должна быть нацелена на конкретные результаты, – подытожил Ербол Карашукеев.

Отметим, что после утверждения Общенационального плана по реализации Послания Президента в регионе будет разработан соответствующий областной план мероприятий.