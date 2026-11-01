Товарооборот Жамбылской области с Кыргызстаном вырос в 1,6 раза

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев принял участие во Втором форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, состоявшемся в Бишкеке. В ходе мероприятия глава региона представил результаты торгово-экономического взаимодействия и обозначил перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

Форум прошел с участием Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и Председателя Кабинета Министров – Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева.

Выступая на открытии форума, Ербол Карашукеев подчеркнул особую роль Жамбылской области в развитии казахстанско-кыргызских отношений.

Регион непосредственно граничит с Кыргызской Республикой. На Жамбылскую область приходится около 60% общей казахстанско-кыргызской государственной границы.

Одним из ключевых показателей укрепления экономических связей является рост взаимной торговли.

По итогам января–августа 2026 года товарооборот Жамбылской области с Кыргызстаном достиг 112,7 млн долларов США, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом экспорт жамбылской продукции вырос в 1,9 раза и составил 79,9 млн долларов США. Объем импорта из Кыргызстана достиг 32,8 млн долларов США, увеличившись в 1,1 раза.

В ходе тематической сессии, посвященной развитию торгово-экономических связей, Ербол Карашукеев представил инвестиционные возможности Жамбылской области.

Глава региона обозначил сразу несколько приоритетных направлений сотрудничества: промышленная кооперация, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, водные ресурсы и туризм.

Одним из наиболее перспективных совместных проектов является создание индустриального торгово-логистического комплекса в районе пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек».

Комплекс рассматривается как площадка для размещения совместных производств, переработки сельскохозяйственной продукции, хранения, транспортировки и торговли. Его развитие позволит формировать новые производственные цепочки и расширять возможности выхода предприятий двух стран на рынки третьих государств.

В Кордайском районе для реализации проекта уже определен земельный участок площадью 165 гектаров. Ведется подготовка землеустроительного проекта и правоустанавливающих документов.

Отдельное внимание в ходе форума было уделено вопросам рационального использования трансграничных водных ресурсов. Около 85% оросительной воды Жамбылской области формируется на территории Кыргызстана, что определяет важность совместной работы в бассейнах рек Шу и Талас.

Еще одним направлением сотрудничества назван туризм. Жамбылская область предлагает развивать совместные туристические маршруты, объединяющие историко-культурное наследие древнего Тараза и природные достопримечательности Кыргызстана, включая озеро Иссык-Куль и горные туристические объекты.

В ходе выступления Ербол Карашукеев предложил ряд практических мер по дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества.

В их числе — создание совместной рабочей группы с участием представителей акимата Жамбылской области и приграничных регионов Кыргызстана для формирования портфеля инвестиционных проектов, проведение регулярных встреч предпринимателей и ежегодного межрегионального бизнес-форума, а также внедрение механизма «единого окна» для сопровождения инвесторов.

Глава региона подчеркнул, что дальнейшее развитие партнерства должно быть направлено не только на увеличение объемов взаимной торговли, но и на создание совместных предприятий, новых рабочих мест и устойчивых производственных связей.