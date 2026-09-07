Очередникам в районе Турара Рыскулова вручили квартиры

В районе Турара Рыскулова Жамбылской области ключи от нового жилья вручили десяти семьям, которые на протяжении многих лет состояли в очереди на его получение.

В районе продолжается системная работа по обеспечению населения жильем. За последние годы построено и введено в эксплуатацию 406 домов и квартир. В их числе два 80-квартирных жилых дома в массиве Арай, 20 служебных квартир в селе Луговое, 210 индивидуальных жилых домов, а также 15 домов, возведенных в рамках проекта «Асарлатып үй салу».

Для решения жилищного вопроса акимат района продолжает совместную работу с АО «Отбасы банк». В этом году по данному направлению планируется обеспечить жильем 145 семей.

Отметим, с начала года в районе новоселье отметили уже 80 семей.