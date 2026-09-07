Креаторы Жамбылской области реализовали в Астане продукцию на 15 млн теңге

5–6 сентября на площадке Qazaq Creative Hub в Астане состоялась креативная ярмарка Жамбылской области «Асқақ рухты Әулиеата». Мероприятие, организованное при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан в рамках республиканского проекта Creative Aimaq, позволило представить творческий потенциал региона и познакомить жителей и гостей столицы с продукцией местных креаторов.

Ярмарку посетил вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Евгений Кочетов, который ознакомился с работами жамбылских представителей креативной индустрии.

За два дня мероприятие посетили около 6 тысяч человек. Гости проявили интерес к авторским работам и продукции творческих представителей Жамбылской области. По итогам ярмарки креаторы региона реализовали продукцию на сумму свыше 15 млн теңге, продемонстрировав востребованность своих проектов на рынке.

Среди представленных креативных проектов — разработанная Таразским университетом имени М.Х. Дулати «Интеллектуальная и спортивная кофейня» на основе искусственного интеллекта, цифровая система профессиональной ориентации «Hermes Analytica» Жамбылского политехнического высшего колледжа, а также проекты Центра Руханият и историковедения имени Шерхана Муртазы, созданные с использованием технологии «вайб-кодинга».

Наряду с IT-проектами на ярмарке были представлены и выставлены на продажу экологически чистые изделия жамбылских мастеров, изготовленные из натуральной шерсти, а также работы в сфере производства шелкового волокна.

Жамбылская областная библиотека для незрячих и слабовидящих презентовала цифровую книгу «Алтын қор», сказки в четырех форматах и тактильные макеты, созданные на основе 3D-технологий.

Программу ярмарки также дополнили показ коллекций бренда «ASPARA» в стиле неофольклор, демонстрация казахских сказок и анимационных фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, а также концертная программа Жамбылской областной филармонии имени К. Азербаева «Әулиеата әуендері Астана төрінде».

Особый интерес посетителей вызвали книги местных издательств, картины художников, скульптурные работы Кали Кораласбаева и фотографии Алтынбека Картабая.

Одним из ярких экспонатов стала уникальная войлочная работа площадью 200 квадратных метров, изготовленная жамбылскими мастерами в рамках международного фестиваля «Қызғалдақ-мұра». Ранее она была внесена в Книгу рекордов Казахстана. Произведение, объединившее традиционное национальное ремесло и природные особенности региона, было представлено посетителям ярмарки и стало одним из заметных элементов экспозиции.