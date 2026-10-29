Таразский сахарный завод начал приемку свеклы

В Таразе на модернизируемом сахарном заводе началась приемка сахарной свеклы. С 25 октября предприятие принимает сырье в соответствии с утвержденным графиком. С ходом модернизации завода ознакомился аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

В ходе посещения предприятия глава региона осмотрел производственные мощности, встретился с сельхозтоваропроизводителями, выслушал их предложения и ответил на интересующие вопросы.

Модернизация завода ведется с 2025 года и направлена на возобновление его производственной деятельности. Общая стоимость проекта составляет 12,4 млрд теңге. После полного запуска предприятие сможет перерабатывать до 3 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки и около 250 тысяч тонн в год.

В настоящее время на заводе завершается основной объем строительно-монтажных работ. Доставлено технологическое оборудование для приемки, мойки и переработки сахарной свеклы, очистки сока, фильтрации, выпаривания, кристаллизации и центрифугирования. Продолжается монтаж производственных линий.

Готовность предприятия к запуску составляет 95 процентов. Для ускорения работ привлечены 10 подрядных организаций, которые работают в две смены.

При государственной поддержке предприятию выделены необходимые земельные участки, а также решены вопросы увеличения объемов газоснабжения и электроснабжения.

На сегодняшний день завод принимает 1 тысячу тонн сырья в сутки. В ноябре планируется поэтапно увеличить объемы приемки.

После посещения завода Ербол Карашукеев ознакомился с ходом уборки сахарной свеклы и кукурузы в Жамбылском и Байзакском районах.

В селе Капал Жамбылского района глава региона посетил крестьянское хозяйство «Жанболат», где ознакомился с результатами уборки зерновой кукурузы и выращивания сахарной свеклы.

В этом году хозяйство получило 53,3 тонны кукурузы с площади 7,5 гектара. Средняя урожайность составила 71 центнер с гектара. Кроме того, сахарной свеклой засеяно 15 гектаров. Планируемая урожайность составляет 800 центнеров с гектара.

Хозяйство работает с 2007 года. В его распоряжении имеются два трактора, сенокосный комбайн, грузовой автомобиль и пять прицепов.

Как сообщил аким Жамбылского района Ерлан Кыдыралыулы, в текущем году общая посевная площадь района составила 52 806 гектаров. Капельное орошение применяется на 7 840 гектарах, дождевальное — на 2 825 гектарах.

На площади 26 420 гектаров внесено 9 985 тонн минеральных удобрений. С начала года сельхозтоваропроизводители приобрели 38 единиц техники. Уровень обновления машинно-тракторного парка составил 8 процентов.

Следующим пунктом рабочей поездки стало крестьянское хозяйство «Аспан Агро» в Байзакском районе.

Руководитель хозяйства Саха Манатов рассказал, что в этом году зерновой кукурузой засеяно 600 гектаров, сахарной свеклой — 400 гектаров, многолетними травами — 400 гектаров, зерновыми культурами — 160 гектаров.

Для обеспечения поливной водой 1 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий пробурено 17 скважин и проложено 56 километров подземных водопроводных сетей.

На сегодняшний день кукуруза убрана с площади более 450 гектаров, собрано свыше 4 тысяч тонн урожая. Средняя урожайность составляет 90 центнеров с гектара.

В целом в Байзакском районе сельскохозяйственными культурами засеяно 58 622 гектара. Общий объем собранной сельскохозяйственной продукции достиг 590 018 тонн.

В ходе встречи с аграриями Ербол Карашукеев подчеркнул необходимость дальнейшего развития перерабатывающей промышленности и расширения посевных площадей.

— Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана уделил особое внимание развитию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Президент поручил отдавать приоритет проектам, направленным на развитие ключевых отраслей экономики, глубокую переработку продукции и повышение производительности труда. Мы продолжим активную работу в этом направлении.

В частности, в текущем году для обеспечения сырьем завода по глубокой переработке кукурузы в Шуском районе кукурузой засеяно 25 600 гектаров. В ближайшие годы планируется увеличить посевные площади до 60 тысяч гектаров. Если ранее в Байзакском районе ежегодно под зерновую кукурузу отводилось до 1 тысячи гектаров, то в этом году показатель достиг 4 тысяч гектаров. Поэтому призываем сельхозтоваропроизводителей расширять посевные площади кукурузы, объединять усилия и активно работать в этом направлении, — сказал Ербол Карашукеев.

По итогам рабочей поездки аким области дал ряд поручений профильным управлениям и акиматам районов.

В частности, поставлена задача завершить модернизацию Таразского сахарного завода в установленные сроки и ускорить подготовку предприятия к полноценному запуску.

Особое внимание поручено уделить координации приемки, транспортировки и переработки сахарной свеклы, а также созданию необходимых условий для своевременной реализации урожая.

Акиматам районов поручено обеспечить завершение уборочной кампании в установленные сроки, не допускать потерь сельскохозяйственной продукции, держать на постоянном контроле вопросы ее хранения и сбыта.

Кроме того, глава региона поручил продолжить работу по расширению применения водосберегающих технологий, обновлению сельскохозяйственной техники, рациональному использованию минеральных удобрений и повышению производственного потенциала аграрных хозяйств.