Водосберегающие технологии применяют на 76,8 тысячи гектаров в Жамбылской области

В Жамбылской области продолжается внедрение водосберегающих технологий и модернизация оросительной инфраструктуры. В этом году площадь применения таких технологий увеличилась на 10,4 тысячи гектаров и достигла 76,8 тысячи гектаров. Об этом сообщил руководитель управления сельского хозяйства Абдирасил Желеубаев.

В частности, в текущем году капельное орошение внедрено на 8,2 тысячи гектаров, дождевальное — на 750 гектарах. На площади 1,5 тысячи гектаров выполнена лазерная планировка земель.

Общая посевная площадь в регионе составила 654,9 тысячи гектаров — на 15 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Из них 200,4 тысячи гектаров — орошаемые земли.

По итогам года в области планируется получить около 3,6 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, в том числе 2,1 миллиона тонн — за счет приоритетных культур, выращиваемых на орошаемых землях.

Одновременно ведется работа по обновлению оросительной инфраструктуры. За счет республиканского и местного бюджетов ремонтируют шесть каналов общей стоимостью 5,5 миллиарда теңге. Пять объектов расположены в Жуалынском районе, один — в Кордайском. Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составляет 43,23 километра. На сегодняшний день работы завершены на участке протяженностью 10,7 километра.

Жамбылский филиал РГП «Казводхоз» также реализует проекты реконструкции оросительных сетей в рамках программ Исламского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития. В общей сложности планируется обновить 105 каналов.

По программе Исламского банка развития предусмотрена реконструкция 65 каналов. Сейчас работы ведутся на 40 объектах. До начала вегетационного периода 2027 года планируется ввести в эксплуатацию 27 каналов.

В рамках программы Европейского банка реконструкции и развития намечено модернизировать 40 каналов. Работы развернуты на 16 объектах. До следующего вегетационного периода планируется завершить реконструкцию 24 каналов.

Для реализации двух программ привлечены 329 единиц техники и 729 рабочих.