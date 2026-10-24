Железнодорожный вокзал в Таразе открыли после реконструкции

В преддверии Дня Республики состоялось открытие обновленного железнодорожного вокзала в Таразе. В мероприятии принял участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

По поручению Главы государства в стране проводится модернизация железнодорожных вокзалов. В рамках этой программы в Жамбылской области предусмотрено обновление пяти вокзалов на станциях Тараз, Шу, Турксиб, Отар и Боранды. Общая стоимость проектов составляет 14,1 миллиарда теңге. Из них на реконструкцию железнодорожного вокзала в Таразе направлено более 3,4 миллиарда теңге.

В рамках проекта обновлены здание вокзала, перрон, привокзальная площадь и прилегающая территория. Созданы условия для безопасного и беспрепятственного передвижения пассажиров, а также получения качественных услуг.

В своем выступлении глава региона подчеркнул значение обновленного вокзала для развития транспортной инфраструктуры, отметив, что его модернизация будет способствовать повышению деловой активности и туристической привлекательности города.

– Железнодорожный вокзал «Тараз», который более века связывает регионы страны, вступил в новый этап своей истории.

Символично, что это событие проходит в преддверии Дня Республики. Ведь основа сильного государства – качественные дороги, надежное транспортное сообщение, современная инфраструктура и комфортные условия для граждан.

Железная дорога сыграла особую роль в формировании единого экономического пространства на обширной территории Казахстана. История Тараза также тесно связана с ней. В ноябре 1920 года Семиреченская железная дорога достигла Аулие-Аты. Это событие оживило экономическую жизнь города, придало импульс развитию торговли и производства.

Завершение строительства Туркестано-Сибирской магистрали в 1930 году способствовало развитию транспортных связей нашего региона и открыло новые возможности для его экономического роста, – отметил Ербол Карашукеев.

Нынешнее основное здание вокзала было введено в эксплуатацию в 1986 году. С тех пор здесь обслужили миллионы пассажиров.

Сегодня вокзал принимает около 2,5 тысячи пассажиров в сутки зимой и до 3 тысяч – летом. Общая вместимость здания составляет 600 человек, зал ожидания рассчитан на 200 пассажиров. Ежедневно вокзал обслуживает 28–32 пассажирских поезда.