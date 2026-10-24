В Жуалынском районе Жамбылской области ко Дню Республики состоялось открытие автомобильного проезда под железной дорогой на станции Боранды. Новый объект обеспечит безопасное и беспрепятственное движение транспорта.

В торжественной церемонии приняли участие аким области Ербол Карашукеев, Халық қаһарманы Бакытжан Ертаев и Қазақстанның Еңбек Ері Мукаш Искендиров.

В своем выступлении глава региона поздравил жителей с национальным праздником – Днем Республики и подчеркнул, что в рамках исполнения поручений Главы государства в области системно ведется работа по ремонту и обновлению автомобильных дорог.

– Сегодня мы открываем автомобильный проезд на станции Боранды – еще один важный результат этой работы. Жители района долгое время поднимали этот вопрос.

Ранее для движения автотранспорта использовалась железобетонная водопропускная труба. Однако ее технические параметры не соответствовали требованиям к автомобильному движению, что создавало неудобства для водителей и жителей.

Новый проезд решает эту проблему, улучшает сообщение между населенными пунктами и создает комфортные условия для повседневных поездок. Кроме того, объект будет способствовать эффективному использованию аграрного и туристического потенциала района, повышению деловой активности и качества жизни населения.

Качество инфраструктуры напрямую влияет на доверие граждан к государству. Решение конкретных вопросов, которые поднимают жители, – главный результат работы государственных органов, – отметил Ербол Карашукеев.

На строительство автомобильного проезда направлено 923,4 миллиона теңге. Подрядчик проекта – ТОО «Astana Building energy company».

Длина проезда составляет 31 метр, высота – 5,3 метра, ширина проезжей части – 8,5 метра.

Всего в этом году на ремонт автомобильных дорог местного значения и улиц населенных пунктов области выделено 23,4 миллиарда теңге. За счет этих средств предусмотрена реализация 73 проектов. Ремонтом и реконструкцией будут охвачены 134,6 километра дорог и пять искусственных сооружений.

В частности, запланированы строительство двух мостов и трех железнодорожных переходов, реконструкция 5,7 километра улиц и средний ремонт 128,9 километра автомобильных дорог.

По итогам года долю автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 99 процентов, улично-дорожной сети населенных пунктов – до 91 процента.