Жамбылцы удостоены государственных наград ко Дню Республики

В Жамбылской области состоялось торжественное собрание, посвященное национальному празднику – Дню Республики. Аким области Ербол Карашукеев от имени Главы государства вручил государственные награды гражданам, внесшим вклад в социально-экономическое развитие и общественную жизнь страны.

В своем выступлении глава региона поздравил жамбылцев с праздником и подчеркнул, что упорный труд и единство народа позволили Казахстану укрепить международный авторитет и занять достойное место в мировом сообществе.

– Сохранение суверенитета, укрепление единства страны, уважение закона и порядка, честный труд и вклад в развитие государства – наша общая задача. Обозначенный Главой государства принцип «Закон и порядок» служит основой стабильности и справедливости в обществе, а ценности «Адал азамат» призывают к патриотизму, ответственности и служению на благо страны, – отметил Ербол Карашукеев.

Аким области остановился на политических преобразованиях, реализованных в Казахстане в 2026 году. Он отметил, что по итогам республиканского референдума 15 марта была принята новая Конституция, а в соответствии с конституционными изменениями состоялись выборы депутатов однопалатного Курултая. Также назначен Вице-Президент Республики Казахстан и создан Қазақстан Халық Кеңесі.

Особое внимание глава региона уделил инициативе «Таза Қазақстан», направленной на формирование культуры бережного отношения к окружающей среде. Он также подчеркнул значение стартовавшего в этом году республиканского марафона «Кітап оқитын ұлт» для развития культуры чтения, повышения уровня знаний и интеллектуального потенциала.

– Следуя этим ценностям, мы формируем сплоченное государство с прочной основой для благополучного будущего, – сказал аким области.

В ходе собрания были представлены основные показатели социально-экономического развития региона.

За январь–сентябрь 2026 года в Жамбылской области произведено промышленной продукции на 1 триллион 103,6 миллиарда теңге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 18,1 процента. Объем продукции сельского хозяйства достиг 466,6 миллиарда теңге, увеличившись на 4,9 процента.

В основной капитал привлечено 721,9 миллиарда теңге инвестиций, рост составил 37,1 процента. Выполнено строительных работ на 283,7 миллиарда теңге, введено в эксплуатацию 530,5 тысячи квадратных метров жилья.

Продолжается развитие социальной инфраструктуры. В 2026 году на финансирование системы здравоохранения предусмотрено 18,5 миллиарда теңге, на развитие 14 объектов образования выделено 11 миллиардов теңге. В регионе строятся новые школы и дополнительные учебные корпуса, ведутся строительство и модернизация объектов культуры и спорта.

Сегодня в области действуют 2 465 спортивных объектов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 13.

– Наши достижения – результат единства, стабильности и созидательного труда народа. Сегодня перед нами стоят важные задачи: добросовестно трудиться на благо страны, воспитывать молодежь в духе патриотизма, честности и стремления к знаниям. Наш священный долг – сохранить целостность земли, завещанной предками, укрепить Независимость и передать будущим поколениям сильный и процветающий Казахстан, – подчеркнул Ербол Карашукеев.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан орденом «Құрмет» награждены директор комплекса логистики и железнодорожного транспорта ТОО «Казфосфат» Нурлан Игембаев, председатель совета ветеранов Жамбылского района Бакыт Сырлыбаев и директор ТОО «ПМК-109» Канат Тлебаев.

Орден «Еңбек Даңқы» III степени вручен начальнику цеха ТОО «ТаразКожОбувь» Наталье Бажиной, электромонтеру Меркенского РЭС Маратбеку Сулейменову и водителю филиала АО «НК „Қазақстан темір жолы“» – «Жамбылское отделение магистральной сети» Рыспеку Сыздыкову.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены водитель ТОО «Казфосфат» Экпар Амангелдиев, машинист Гульзира Алимбаева, эколог Гульжанат Байзакова, водитель ТОО «Жасыл Ел-Тараз» Ерлан Амангозиев, рабочий ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго» Аскар Бейсеков и наладчик Шуской машинизированной дистанции пути АО «НК „Қазақстан темір жолы“» Ержигит Утебаев.

Ряд граждан также удостоен медали «Шапағат», юбилейной медали «Қазақстан Республикасының Парламентіне 30 жыл», Почетной грамоты и Благодарственного письма Президента Республики Казахстан.

За многолетний плодотворный труд в сфере государственной службы вручен нагрудный знак Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы «Мемлекеттік қызмет ардагері», за плодотворный труд в сельском хозяйстве – медаль Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан «Еңбек ардагері». Кроме того, жители региона награждены нагрудным знаком акима Жамбылской области «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» и Почетной грамотой акима области.

Торжественное собрание сопровождалось концертной программой с участием артистов области и звезд эстрады.