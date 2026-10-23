Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев встретился с депутатами областного маслихата восьмого созыва в связи с Указом Президента Республики Казахстан от 12 октября 2026 года «О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней».

Глава региона выразил народным избранникам благодарность за вклад в социально-экономическое развитие области, повышение благосостояния жителей и решение вопросов регионального значения.

За период работы восьмого созыва состоялось 37 сессий областного маслихата, принято 356 решений. Депутаты направили 505 депутатских запросов по актуальным вопросам, волнующим население. По вопросам деятельности маслихата издано 418 распоряжений.