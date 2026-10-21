Лучшие спасатели награждены в Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя, и чествовал лучших сотрудников сферы гражданской защиты.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память спасателей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В своем выступлении глава региона подчеркнул особую роль спасателей в обеспечении безопасности общества.

— Буквально накануне Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев вручил спасателям государственные награды, высоко оценив их труд. Президент назвал спасателей «героями мирного времени», подчеркнув, что именно они первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях. Это свидетельство глубокого уважения ко всем спасателям, которые в трудные минуты находятся рядом с людьми и самоотверженно трудятся ради спасения человеческих жизней, — отметил Ербол Карашукеев.

Аким области сообщил, что в регионе проводится системная работа по обеспечению безопасности населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышению эффективности мер по ликвидации их последствий.

В частности, в 2026 году на укрепление материально-технической базы пожарно-спасательных подразделений, оснащение современной техникой и обеспечение безопасности отдаленных населенных пунктов предусмотрено 530 миллионов теңге.

В селе Мынарал Мойынкумского района, на побережье озера Балхаш, открыта современная спасательная станция. Объект обеспечен необходимым оборудованием и оснащен катером марки Voyager.

Кроме того, для повышения технического потенциала пожарно-спасательных подразделений приобретены четыре оперативно-спасательных автомобиля Toyota Hilux, две пожарные машины и 27 комплектов современной боевой одежды, соответствующей европейским стандартам.

В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» («Сельские спасатели») также начаты работы по строительству новых пожарных пунктов для защиты жителей и территорий отдаленных сельских населенных пунктов от пожаров.

Всего в области запланировано создание 27 пожарных пунктов, из которых 24 будут построены с нуля, а три — модернизированы. В настоящее время определены земельные участки под строительство, на 10 объектах ведутся строительные работы.

— Ваш труд заслуживает самого высокого уважения. Быть рядом с людьми в трудную минуту и самоотверженно служить делу спасения человеческих жизней — яркий пример мужества и гражданской ответственности. Выражаю искреннюю благодарность всем спасателям, сотрудникам и ветеранам сферы гражданской защиты, добросовестно исполняющим свой профессиональный долг, — сказал аким области.

В ходе торжественного мероприятия в честь профессионального праздника сотрудникам сферы гражданской защиты, добросовестно исполняющим служебные обязанности и внесшим вклад в обеспечение безопасности региона, были вручены нагрудный знак акима области «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», Почетные грамоты и Благодарственные письма.

Также с поздравительной речью выступил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, полковник Арман Токанов, который присвоил сотрудникам ведомства специальные звания.

Кроме того, ряд специалистов были награждены нагрудными знаками «Азаматтық қорғау жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін», «Құтқарушы» и медалью «Еңбек ардагері».