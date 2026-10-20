Жамбылская и Ленинградская области расширяют торгово-экономическое сотрудничество

В Астане состоялась церемония подписания партнерских документов между представителями Жамбылской области Республики Казахстан и Ленинградской области Российской Федерации с участием акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и социально-гуманитарного сотрудничества, а также реализацию совместных проектов.

Ербол Карашукеев отметил особое значение развития межрегиональных связей. Глава региона подчеркнул, что Ленинградская область обладает значительным промышленным, научно-техническим и образовательным потенциалом и является одним из перспективных партнеров Жамбылской области.

— Мы высоко ценим, что Ленинградскую область — один из ведущих индустриальных регионов Российской Федерации — возглавляет государственный деятель, чья биография и профессиональный путь связаны с Жамбылской землей. Это придает нашим отношениям особую теплоту и создает прочную основу для дальнейшего укрепления партнерства, — отметил Ербол Карашукеев.

Особое внимание на встрече было уделено практической реализации достигнутых ранее договоренностей.

В рамках развития межрегионального партнерства предусмотрен План мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Ленинградской области и акиматом Жамбылской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах на 2026–2028 годы.

Документ охватывает 20 направлений взаимодействия, включая развитие торговли, привлечение инвестиций, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, культуру, туризм, спорт и цифровизацию.

Одним из приоритетов станет расширение инвестиционного сотрудничества и создание новых производств. В частности, предприятиям Ленинградской области будут представлены возможности специальной экономической зоны «Jibek Joly» и индустриальной зоны «Тараз».

В рамках встречи подписан меморандум о сотрудничестве между ТОО «Zhambyl Invest» и российской компанией ООО «БАЛТОРГАНИК».

Документ предусматривает взаимодействие сторон по реализации проекта строительства завода по производству органических удобрений на основе гумата калия из глубинных слоев торфа на территории Жамбылской области.

Ориентировочный объем инвестиций составляет 8 млн долларов США. Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственных средств российской компании.

Значительный потенциал для сотрудничества стороны видят и в агропромышленном комплексе. Планируется обмен передовыми технологиями и опытом в растениеводстве и животноводстве, внедрение современных агротехнологий, развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, а также укрепление взаимодействия в сфере ветеринарной безопасности.

Отдельное внимание уделено развитию образования и подготовке квалифицированных кадров.

В частности, предусмотрено сотрудничество между Сосновоборским политехническим колледжем и Жамбылским политехническим высшим колледжем, направленное на разработку совместных образовательных программ и подготовку специалистов для предприятий атомной промышленности Жамбылской области.

Кроме того, планируется развитие партнерских связей между Ленинградским государственным университетом имени А. С. Пушкина и Таразским университетом имени М. Х. Дулати. Предусмотрены обмен научно-практическим опытом, проведение совместных семинаров, конференций и стажировок педагогов.

Сотрудничество также будет развиваться в сферах здравоохранения, культуры, туризма, молодежной политики и спорта. В числе запланированных мероприятий — профессиональный обмен между медицинскими учреждениями, совместные культурно-просветительские инициативы, развитие музейного дела, сохранение культурного наследия, а также организация совместных тренировок и спортивных соревнований по борьбе, боксу и футболу.

— Для нас важно, чтобы сегодняшние договоренности получили практическое продолжение, а каждое направление сотрудничества было наполнено конкретными инициативами и проектами. Убежден, что нынешняя встреча придаст новый импульс развитию отношений между Жамбылской и Ленинградской областями, укрепит взаимное доверие и станет еще одним шагом к долгосрочному и взаимовыгодному партнерству, — заключил аким области.