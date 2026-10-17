В Жамбылской области ко Дню Республики пройдут республиканские акции Republic Day и Bereke Fest
В преддверии празднования Дня Республики в Жамбылской области пройдут республиканские акции «Republic Day»
и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся
до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.
Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.
Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.
Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.
С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории Жамбылской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.
Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»
Республиканская акция "Republic Day"
Регион
ТИП торгового объекта (ТРЦ, ТЦ, ТД)
Наименование торгового объекта
Адрес торгового объекта
город Тараз
1
г.Тараз
ТД
" Luxury"
ул. Конаева, 39
2
г.Тараз
ТД
"Status"
ул. Конаева, 29
3
г.Тараз
ТЦ
"Davmir"
ул. Тауке хана, 1в
4
г.Тараз
ТД
"Диана"
мкр. Мынбулак, 18
5
г.Тараз
ТД
"Free Moda"
пр. Жамбыла, 149
6
г.Тараз
ТЦ
"Дос-нар"
ул. Толе би, 1а
7
г.Тараз
ТД
"Taraz Mall"
ул. Толе би, 22а
8
г.Тараз
ТД
"Алатау"
ул. Толе би, 65
9
г.Тараз
ТРЦ
"Аулие ата"
ул. Казыбек , 105
10
г.Тараз
ТРЦ
"Март"
ул. Толе би, 27
Итого: 10
Республиканская акция "Bereke Fest"
Регион
ТИП торгового объекта (ТС)
Наименование торгового объекта
Адрес торгового объекта
город Тараз
1
г.Тараз
ТС
"Вкусная корзинка"
ул. Б.Момышулы, 27
2
г.Тараз
ТС
"Вкусная корзинка"
ул. Сатпаева, Телевышка, 5а
3
г.Тараз
ТС
"Вкусная корзинка"
ул.Ниеткалиева, 70а
4
г.Тараз
ТС
"Вкусная корзинка"
ул. Рыскулова, 5у
5
г.Тараз
ТС
"Фиркан"
Телецентр, 2д
6
г.Тараз
ТС
"Фиркан"
мкр. Алатау, 11в
7
г.Тараз
ТС
"Фиркан"
мкр. Салтанат, 31/1
8
г.Тараз
ТС
"Нурислам"
ул.Ташкентская 118
9
г.Тараз
ТС
"Нурислам"
ул. Аль-Фараби, 7/5
10
г.Тараз
ТС
"Даниял даму"
мкр. Акбулак, 13а
Итого: 10