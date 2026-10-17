В преддверии празднования Дня Республики в Жамбылской области пройдут республиканские акции «Republic Day»

и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся

до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории Жамбылской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»

Республиканская акция "Republic Day"

Регион

ТИП торгового объекта (ТРЦ, ТЦ, ТД)

Наименование торгового объекта

Адрес торгового объекта

город Тараз

1

г.Тараз

ТД

" Luxury"

ул. Конаева, 39

2

г.Тараз

ТД

"Status"

ул. Конаева, 29

3

г.Тараз

ТЦ

"Davmir"

ул. Тауке хана, 1в

4

г.Тараз

ТД

"Диана"

мкр. Мынбулак, 18

5

г.Тараз

ТД

"Free Moda"

пр. Жамбыла, 149

6

г.Тараз

ТЦ

"Дос-нар"

ул. Толе би, 1а

7

г.Тараз

ТД

"Taraz Mall"

ул. Толе би, 22а

8

г.Тараз

ТД

"Алатау"

ул. Толе би, 65

9

г.Тараз

ТРЦ

"Аулие ата"

ул. Казыбек , 105

10

г.Тараз

ТРЦ

"Март"

ул. Толе би, 27

Итого: 10

Республиканская акция "Bereke Fest"

Регион

ТИП торгового объекта (ТС)

Наименование торгового объекта

Адрес торгового объекта

город Тараз

1

г.Тараз

ТС

"Вкусная корзинка"

ул. Б.Момышулы, 27

2

г.Тараз

ТС

"Вкусная корзинка"

ул. Сатпаева, Телевышка, 5а

3

г.Тараз

ТС

"Вкусная корзинка"

ул.Ниеткалиева, 70а

4

г.Тараз

ТС

"Вкусная корзинка"

ул. Рыскулова, 5у

5

г.Тараз

ТС

"Фиркан"

Телецентр, 2д

6

г.Тараз

ТС

"Фиркан"

мкр. Алатау, 11в

7

г.Тараз

ТС

"Фиркан"

мкр. Салтанат, 31/1

8

г.Тараз

ТС

"Нурислам"

ул.Ташкентская 118

9

г.Тараз

ТС

"Нурислам"

ул. Аль-Фараби, 7/5

10

г.Тараз

ТС

"Даниял даму"

мкр. Акбулак, 13а

Итого: 10