Ербол Карашукеев встретился с жителями Меркенского района

В ходе рабочей поездки в Меркенский район аким Жамбылской области Ербол Карашукеев встретился с жителями, обсудил вопросы социально-экономического развития района и актуальные проблемы населенных пунктов.

Встреча состоялась в соответствии с Указом Главы государства «О проведении встреч акимов с населением». Жители высказали свои предложения и напрямую задали интересующие их вопросы главе региона.

В первую очередь аким области остановился на плане развития региона и основных социально-экономических показателях Меркенского района.

По словам Ербола Карашукеева, по итогам первых восьми месяцев 2026 года в районе наблюдается положительная динамика по основным социально-экономическим показателям. Этому способствуют рост инвестиционной активности и стабильные объемы производства в агропромышленном комплексе.

В январе-августе текущего года в экономику района привлечено 24,9 млрд теңге инвестиций. В настоящее время на территории района реализуются 43 крупных и средних инвестиционных проекта.

За восемь месяцев текущего года объем строительных работ составил 4,9 млрд теңге. Объем жилищного строительства достиг 34,8 тыс. квадратных метров.

Приоритетное внимание уделяется обеспечению населения качественной питьевой водой. В 2025–2026 годах на реконструкцию водопроводных сетей в шести населенных пунктах выделено 3,4 млрд теңге. Работы в селах Актоган, Кенес и Гранитогорск полностью завершены, объекты введены в эксплуатацию. В селах Акарал, Жамбыл и Сыпатай строительство продолжается.

В рамках развития транспортной инфраструктуры из областного бюджета выделено 102,4 млн теңге на строительство пешеходного моста через железнодорожные пути на станции Мерке. В настоящее время строительные работы продолжаются.

В сфере образования проведен капитальный ремонт яслей-сада «Балдаурен» в селе Мерке. На эти цели выделено 960 млн теңге. Работы полностью завершены, объект введен в эксплуатацию.

В сфере сельского хозяйства продолжается строительство водохранилища «Андас-3» в Жанатоганском сельском округе. На реализацию проекта из областного бюджета выделено 1,1 млрд теңге.

В рамках газификации завершены работы по подведению газа к котельным пограничных застав Кенес и Аспара Меркенского районного воинского подразделения. На эти цели из областного бюджета направлено 527,6 млн теңге.

Решен и ряд вопросов, поднятых жителями в ходе прошлогодней встречи. В частности, проведена работа по расширению зоны обслуживания предприятия «Алатау Су-Жылу», открытию придорожного сервисного комплекса вдоль автодороги республиканского значения вблизи села Жаугаш батыр, а также оснащению врачебной амбулатории в селе Аспара необходимым оборудованием.

Установку опор линий электропередачи в селе Жаугаш батыр планируется завершить до конца текущего месяца.

— Глава государства в своих Посланиях неизменно определяет устойчивое развитие регионов и повышение качества жизни населения в числе ключевых приоритетов государственной политики. Поэтому главная задача местных исполнительных органов — повышение благосостояния граждан. Работа в этом направлении должна осуществляться системно, на основе скоординированных действий акимов всех уровней.

Каждое дело, направленное на благо населения, является конкретным проявлением единства и согласия в обществе, взаимного доверия и ответственности. Все сегодняшние достижения — результат добросовестного труда жителей и общих усилий, направленных на достижение поставленных целей, — подчеркнул Ербол Карашукеев.

В ходе встречи жители подняли вопросы централизации системы канализации, эффективного использования бюджетных средств, сохранения историко-культурного наследия, газификации действующих школ и строительства новых образовательных учреждений. Также были озвучены предложения по другим актуальным вопросам.

Ербол Карашукеев дал развернутые ответы на вопросы жителей и заверил, что все поступившие обращения и предложения будут рассмотрены.

По итогам встречи глава региона поручил акиму района обеспечить своевременное завершение реализуемых проектов, взять на строгий контроль проведение процедур государственных закупок в соответствии с требованиями законодательства и в установленные сроки, а также эффективное освоение бюджетных средств.

Кроме того, районному отделу полиции и службе по чрезвычайным ситуациям поручено усилить меры по обеспечению общественной безопасности, профилактике правонарушений, обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

После встречи с населением аким области провел личный прием жителей Меркенского района по волнующим их вопросам.