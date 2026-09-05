Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев принял участие в общегородском субботнике, прошедшем в Таразе в рамках экологической акции «Таза Қазақстан».

Глава региона вместе с активной молодежью провел работы по очистке русла канала «Үшбұлақ» и прилегающей территории в микрорайоне «Ұлы дала».

В ходе субботника Ербол Карашукеев отметил, что поддержание чистоты и охрана окружающей среды являются общей задачей. Он также призвал жителей региона активно участвовать в инициативе «Таза Қазақстан» и вносить вклад в благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов.

Отметим, что в целях благоустройства территорий и обеспечения санитарной чистоты в Жамбылской области с 5 сентября по 31 октября проводится осенний двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке. В этот период запланированы работы по уборке улиц, дворов, общественных пространств и прилегающих к ним территорий.

Сегодня в общегородском субботнике в областном центре приняли участие около 5 тысяч человек, было задействовано 25 единиц техники. По итогам работ вывезено 150 тонн мусора.

В целом с начала года в Жамбылской области в мероприятиях в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» приняли участие 79,7 тысячи человек и более 2,1 тысячи предприятий и учреждений.

В регионе высажено 48,5 тысячи зеленых насаждений, очищено 5,5 тысячи километров улиц и дорог, 950 километров арычной системы и каналов, а также 750,4 тысячи квадратных метров территорий парков и скверов.

По итогам проведенных работ вывезено 12,1 тысячи тонн мусора.