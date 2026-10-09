15-летие Ревизионной комиссии отметили в Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию со дня образования Ревизионной комиссии по Жамбылской области.

Глава региона поздравил коллектив комиссии со знаменательной датой и высоко оценил его вклад в развитие государственного аудита и финансового контроля.

В своем выступлении Ербол Карашукеев отметил, что за эти годы Ревизионная комиссия по Жамбылской области сформировалась как эффективный и профессиональный орган, осуществляющий внешний государственный аудит и финансовый контроль.

— Сегодня задача государственного аудита — не только выявлять нарушения, но и предупреждать их повторение, повышать эффективность использования бюджетных средств. В этом направлении комиссия ведет системную и результативную работу, — сказал аким области.

За последние три года комиссия провела 16 масштабных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, охвативших 117 объектов государственного аудита.

За счет местного бюджета оказывается поддержка в укреплении материально-технической базы комиссии.

Глава региона подчеркнул значимость работы органов государственного аудита для социально-экономического развития страны.

— Сегодня по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева решаются масштабные задачи по развитию экономики и социальной сферы. В этих условиях возрастает роль государственного аудита и финансового контроля. Обеспечение эффективного и целевого использования государственных средств, укрепление финансовой дисциплины входят в число основных задач органов аудита. Желаю всем сотрудникам комиссии крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе! — отметил Ербол Карашукеев.

В этот день награды вручили около 20 гражданам, внесшим значительный вклад в развитие отрасли.

В торжественном мероприятии приняли участие государственный деятель, доктор экономических наук Омархан Оксикбаев, возглавлявший Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета в 2003–2012 годах, заместитель директора департамента Высшей аудиторской палаты Акбаян Алимбаева и другие гости.