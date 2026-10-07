Электростанцию мощностью 45 МВт строят в индустриальной зоне «Тараз»

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев проинспектировал ход строительства электростанции мощностью 45 МВт в индустриальной зоне «Тараз».

Электростанция обеспечит потребности индустриальной зоны в электроэнергии. К ней планируется подключить объекты 12 инвестиционных проектов общей стоимостью 235,6 млрд теңге.

Подрядная организация — ТОО «АСПМК-519». На сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 60 процентов. Все необходимое электрооборудование поставлено в полном объеме.

Глава региона поручил обеспечить качественное выполнение строительных работ в соответствии с проектными требованиями.

Также поставлены конкретные задачи по увеличению численности рабочих, ускорению темпов строительства и завершению объекта в установленные сроки.

Ввод электростанции в эксплуатацию запланирован до 15 декабря 2026 года.

Отметим, что в настоящее время в индустриальной зоне «Тараз» реализуется 31 инвестиционный проект общей стоимостью 303 млрд теңге. Их запуск позволит создать 2 659 новых рабочих мест.

В целом площадь территорий индустриальных зон области, обеспеченных инженерной инфраструктурой, составляет 276 гектаров. На сегодня освоено 87,5 процента этой площади.