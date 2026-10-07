250 тысяч тонн свеклы в год: Карашукеев поручил ускорить запуск сахзавода

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил сахарный завод «Тараз», где ознакомился с ходом модернизации и подготовкой предприятия к приему сахарной свеклы.

Переработка сахарной свеклы и производство сахара на заводе были прекращены в 2003 году. В 2025 году началась модернизация предприятия для возобновления производства.

Как сообщил директор ТОО «ТСЗ» Федор Семенов, готовность завода к запуску составляет 93–95 процентов. Общая стоимость проекта — 12,4 млрд теңге. После завершения модернизации предприятие сможет перерабатывать около 250 тысяч тонн сахарной свеклы в год при суточной мощности 3 тысячи тонн.

На основных производственных объектах продолжаются строительно-монтажные работы. Завершено обустройство большей части фундаментов, доставлено основное технологическое оборудование, ведется его монтаж. Часть ранее использовавшегося оборудования восстановлена и отремонтирована.

На теплоэлектростанции установлены паровые котлы, фильтры, дымососы и вентиляторы. В производственных цехах и на станциях продолжаются монтаж технологических трубопроводов и прокладка электрических кабелей.

Для завершения работ в установленные сроки около тысячи сотрудников завода и десяти подрядных организаций трудятся в две смены.

Оказана господдержка в оформлении необходимых земельных участков, увеличении объемов подачи газа и электрической мощности.

Глава региона подчеркнул, что наряду со своевременным запуском предприятия необходимо обеспечить бесперебойный прием урожая.

— Работы идут хорошими темпами, доставлено современное оборудование. В этом году урожайность сахарной свеклы высокая. Важно, чтобы весь урожай был своевременно вывезен с полей и принят на переработку. Прием продукции необходимо организовать по четкому графику, чтобы не было очередей. Каждое хозяйство должно заранее знать сроки поставки своего урожая, — отметил Ербол Карашукеев.

Аким области поручил ответственным управлениям и руководству предприятия ускорить подготовку завода к запуску и обеспечить слаженную организацию приема сахарной свеклы.

По информации руководителя управления сельского хозяйства Абдирасила Желеубаева, завод планирует начать прием сахарной свеклы после 20 октября.

В текущем году в Жамбылской области сахарной свеклой засеяно 9,9 тысячи гектаров. Для обеспечения завода «Тараз» сырьем 94 хозяйства выращивают культуру на площади 5,5 тысячи гектаров.