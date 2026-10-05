Ербол Қарашөкеев бір топ жамбылдық ұстазды марапаттады
Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев 5 қазан – Ұстаздар күніне орай ұйымдастырылған «Ұстаз – ұлт келбеті» атты мерекелік іс-шараға қатысып, өңірдің білім саласында еңбек етіп жүрген педагогтер мен ардагерлерді кәсіби мерекесімен құттықтады.
«Баласағұн» орталық концерт залында өткен салтанатты кеш ұстаз мәртебесін арқау еткен театрландырылған көрініспен ашылып, өңірдің білім беру саласындағы жетістіктерді таныстыратын бейнеролик көрсетілді.
Өңір басшысы жамбылдық педагогтерге ізгі тілегін білдіріп, ұстаздықтың жауапкершілігі мол, үнемі ізденіс пен жаңашылдықты талап ететін қастерлі мамандық екенін атап өтті.
– Ұстаз – адамзат өркениетінің ұлы тұлғасы. Барлық мамандық иесі ұстаздан тәлім алады. Олардың арман жолының бастауы ұстаздың шапағатынан басталады. Сондықтан ұстаз болу – жай ғана кәсіп емес. Бұл – жүрек қалауы. Бұл – жанның қызметі. Бұл – рухтың талабы, – деді облыс әкімі.
Ербол Қарашөкеев өңірде білім беру саласын дамытуға және педагог мәртебесін арттыруға айрықша мән беріліп отырғанын айтты.
«Педагог мәртебесі туралы» заң аясында ұстаздар қауымын қолдауға бағытталған жұмыстар жүйелі түрде жүзеге асырылуда. Педагогтердің әлеуметтік жағдайын жақсартуға, білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жаңартуға басымдық берілуде. Нәтижесінде өңірде жаңа, заманауи мектептер бой көтеріп, білім беру инфрақұрылымы жаңғырып келеді.
– Алайда ең озық технологияның, ең зәулім ғимараттың өзі ұстаздың орнын алмастыра алмайды. Себебі ұстаздың жанды дауысы, жылы мейірімі мен терең білімі ерекше. Сіздер – жаңа Қазақстанның интеллектуалды элитасын қалыптастыратын басты күшсіздер, – деді Ербол Қарашөкеев.
Бүгінде облыстың білім беру саласында 40 мыңға жуық педагог еңбек етеді. Өңірдегі 532 орта білім беру ұйымында 245 мыңнан астам оқушы білім алуда. Биыл облыста 14 білім беру нысанының құрылысы жүргізілуде. Оның 12-сін биыл, қалған екі мектепті 2027 жылы пайдалануға беру жоспарланған.
Облыс әкімінің айтуынша, жамбылдық ұстаздар кәсіби шеберлігі мен жоғары жауапкершілігін білім алушылардың жетістіктері арқылы дәлелдеп келеді.
– Ұстаздарымыздың кәсіби еңбегі оқушыларымыздың жетістіктерінен көрінеді. Облыс командасы өткен оқу жылында республикалық ғылыми жобалар конкурсында қатарынан 17-ші жыл «Ең үздік команда» атағын қорғап қалды. Биік белестерді бағындырып жүрген шәкірттеріміз – сіздердің еңбектеріңіздің нақты нәтижесі.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев: «Менің мақсатым – ұстазды қоғамымыздың басты кейіпкері ретінде дәріптеу», – деген болатын. Бұл сөз ұстаз еңбегінің қоғамдағы маңызын айқындайды.
Ұстаз еңбегі – ел дамуының негізі. Ұстаз еңбегі – ұрпақ тәрбиесінің өзегі. Сондықтан әрбір ата-ана ұстазға құрметпен қарап, әрбір оқушы оның еңбегін бағалауы керек. Жалпы қоғам ұстазды қолдауы қажет, – деді облыс әкімі.
Салтанатты шара барысында өңірдің білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесі, өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі жетістіктері үшін 64 педагог марапатталды.
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына сәйкес Меркі ауданындағы И.Трубицын атындағы №17 жалпы білім беретін мектеп-гимназиясының мұғалімі Нағима Қаймалақова «Парасат» орденімен наградталды.
Ал Тараз қаласындағы білім саласының ардагері Қансұлу Сапекова мен Шу ауданындағы №10 Шу колледжінің директоры Тоқжан Мұсаева «Құрмет» орденіне ие болды.
«Айша бибі» атындағы дарынды қыз балаларға арналған мамандандырылған «Білім-Инновация» лицей-интернатының мұғалімі Елена Белоусқа, Жамбыл ауданы білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің меңгерушісі Назаркүл Жампейісоваға, Тараз қаласындағы Ә.Бөкейханов атындағы №1 гимназиясының мұғалімі Гүлмира Помашеваға және Б.Бесбаев атындағы мектеп-гимназиясының мұғалімі Зухра Үсенбаеваға «Ерен еңбегі үшін» медалі табысталды.
Сондай-ақ Тараз қаласындағы №9 орта мектептің директоры Роза Тұрмысова Қазақстан Республикасы Президентінің Құрмет грамотасымен, білім саласының ардагері Бақытжан Нұржанова Алғыс хатымен марапатталды.
Бұдан бөлек, Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің «Еңбек ардагері» медалі, «Ы. Алтынсарин», «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгілері, Жамбыл облысы әкімінің «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» белгісі, Құрмет грамотасы мен Алғыс хаты табысталды.
Сонымен қатар білім беру саласының ардагерлері мен үздіктеріне, мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, қосымша және арнайы білім беру ұйымдарының педагогтеріне, аудандық білім бөлімдерінің әдіскерлеріне және ұстаз-аналарға қаржылай сыйақы берілді.
Салтанатты жиын мерекелік концерттік бағдарламамен жалғасып, жамбылдық ұстаздарға көтеріңкі көңіл-күй сыйлады.