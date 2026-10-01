РЕНОВАЦИЯ БОЛЬНИЦ: 29 НОВЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОТКРЫТО В РЕГИОНАХ

В Казахстане продолжается масштабная программа обновления стационарной помощи: с начала 2026 года в регионах открыто 29 новых профильных отделений на 475 коек.

Министерство здравоохранения совместно с акиматами реализует программу реновации областных больниц, направленную на повышение доступности специализированной медицинской помощи непосредственно по месту проживания пациентов.

Новые отделения открываются прежде всего по направлениям, где существует наибольшая потребность населения. Сегодня в регионах дополнительно развиваются семь профилей: гастроэнтерология, ревматология, пульмонология, эндокринология, нефрология, гематология и кардиология.

Почему возник дефицит профильных отделений?

В отдельных регионах специализированные отделения постепенно сокращались или закрывались, в том числе из-за недостаточного финансирования. Это ограничивало возможности больниц по закупу лекарственных средств и расходных материалов, обновлению оборудования и привлечению узкопрофильных специалистов.

Для изменения ситуации с 1 января 2026 года пересмотрены тарифы на стационарное лечение. На повышение тарифов дополнительно направлено 93,5 млрд тенге.

Новые тарифы позволяют медицинским организациям обеспечить необходимые расходы на лечение пациентов, включая лекарственное обеспечение, расходные материалы и обновление медицинского оборудования.

Больше пациентов получают помощь в регионах

За 8 месяцев 2026 года в стране зарегистрировано 1,7 млн пролеченных случаев в условиях круглосуточного стационара.

В профильных отделениях областных больниц медицинскую помощь получили около 56 тыс. пациентов, и это на 5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом почти 80% пациентов получили стационарную помощь в государственных медицинских организациях, на которые приходится основная нагрузка по оказанию специализированной помощи населению.

Рост объемов лечения отражает расширение доступности медицинской помощи в регионах.

Реновация стационарной сети – это не только открытие новых коек. Речь идет о восстановлении и развитии дефицитных медицинских профилей, доступ к которым был ограничен для жителей региона.

«Для нас принципиально важно, чтобы развитие стационарной помощи измерялось не количеством открытых коек, а тем, насколько реально улучшилась доступность медицинской помощи для человека. Пациент должен получать необходимую диагностику и лечение максимально близко к месту проживания, без необходимости ехать в областной или республиканский центр только потому, что в его регионе нет нужного профильного отделения», – отметили в Министерстве здравоохранения.