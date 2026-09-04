В АСТАНЕ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСПЛАНТ-КООРДИНАТОРОВ

В Астане состоялась ежегодная республиканская конференция трансплант-координаторов, которую ежегодно проводит Республиканский центр координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг в рамках кураторского сопровождения специалистов регионов.

Сегодня в Казахстане работают 20 региональных и 29 стационарных трансплант-координаторов. Конференция стала площадкой для повышения их профессиональной квалификации, обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов работы службы.

В центре внимания были вопросы посмертного донорства, диагностики смерти мозга, взаимодействия медицинских команд и работы с семьями потенциальных доноров.

Отдельный блок программы был посвящён коммуникации и психологическим аспектам работы трансплант-координаторов. К обсуждению были привлечены специалисты в области медицины, психологии и коммуникаций. Участники рассмотрели практические кейсы и подходы, которые могут использоваться в работе региональных специалистов.

«Ежегодная конференция позволяет нам поддерживать единый профессиональный подход в работе трансплант-координаторов, обмениваться практическим опытом и своевременно обсуждать вопросы, которые возникают в регионах. Это важная часть нашей системной работы по развитию донорства и трансплантации», — отметил директор Республиканского центра координации трансплантации Айдар Ситказинов.

В 2026 году в Казахстане выполнено 39 трансплантаций органов от 12 посмертных доноров.

Профессиональное развитие трансплант-координаторов и совершенствование взаимодействия между регионами остаются важными направлениями развития национальной системы донорства и трансплантации.