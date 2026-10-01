В АТБАСАРЕ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ БОЛЬНИЦУ: СЛОЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ СТАЛИ ДОСТУПНЫ ЖИТЕЛЯМ ПЯТИ РАЙОНОВ

Жители пяти районов Акмолинской области получили возможность проходить сложные операции и специализированное лечение без поездок в областной центр. С результатами модернизации Атбасарской многопрофильной межрайонной больницы, проведенной в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» по поручению Главы государства, ознакомилась министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

После модернизации коечный фонд больницы увеличен со 154 до 172 мест. Открыты новые направления, включая кардиохирургию, нейрохирургию, эндокринологию, урологию и детскую хирургию.

Благодаря установке ангиографа здесь уже проведено порядка 160 операций. Ранее пациентов с острым коронарным синдромом направляли в областной центр, расположенный более чем в 200 километрах от Атбасара. Теперь необходимую помощь они могут получать на месте.

Атбасарская больница стала наглядным примером того, как модернизация медицинской инфраструктуры и системная поддержка врачей позволяют решить проблему кадрового дефицита в регионах. За последние два года сюда привлечен 51 специалист, в том числе 22 — в текущем году. Сегодня в больнице работают 85 врачей, закрыта потребность в специалистах, в том числе по ранее дефицитным направлениям. Для медработников предусмотрены служебное жилье и социальные выплаты в размере 8,5 млн тенге.

Министр также посетила родильное отделение, где за восемь месяцев приняли 270 родов, пообщалась с молодыми мамами и вручила подарки новорожденным. Отделение полностью укомплектовано акушерами-гинекологами.

В ходе визита Акмарал Альназарова обсудила с медицинским коллективом дальнейшее развитие больницы, лекарственное обеспечение и доступность медицинской помощи.

Сегодня Атбасарская больница расширяет возможности диагностики и лечения для более чем 106 тысяч жителей пяти районов Акмолинской области, приближая специализированную медицинскую помощь к сельскому населению.