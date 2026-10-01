РЕНОВАЦИЯ БОЛЬНИЦ: БОЛЬШЕ ПРОФИЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РЯДОМ С ДОМОМ

Совместно с акиматами мы продолжаем масштабную программу обновления стационарной помощи. Ее главная задача – вернуть в регионы дефицитные профильные отделения, которых сегодня не хватает, чтобы людям не приходилось ехать в областные и республиканские центры для получения необходимого лечения.

С начала 2026 года уже открыто 37 новых профильных отделений на 475 койки. Они работают по семи наиболее востребованным направлениям: гастроэнтерология;ревматология;пульмонология;эндокринология; нефрология;гематология; кардиология.

Почему возник дефицит таких отделений? Из-за недостаточного финансирования отделения постепенно сокращались или закрывались.

Поэтому с 1 января 2026 года мы пересмотрели тарифы на стационарное лечение. Дополнительно на эти цели было направлено 93,5 млрд тенге.

Теперь новые тарифы позволяют больницам обеспечивать лечение необходимыми лекарствами и расходными материалами, обновлять оборудование и формировать условия для работы узкопрофильных специалистов.

За 6 месяцев 2026 года стационарную помощь получили около 980 тысяч пациентов, и это на 41,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом почти 80% пациентов получили помощь в государственных больницах.

Для меня принципиально важно, чтобы развитие стационарной помощи измерялось не количеством открытых коек, а тем, насколько реально изменилась доступность медицинской помощи для человека.