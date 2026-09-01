МИНЗДРАВ ЗАВЕРШИЛ ИНТЕГРАЦИЮ 23 ИНФОРМСИСТЕМ В ЕДИНЫЙ ЦИФРОВОЙ КОНТУР

Министерством здравоохранения по поручению Главы государства впервые осуществлена интеграция 23 разрозненных государственных информационных системе в 7 цифровых экосистем, 5 из которых уже находятся в режиме эксплуатации.

Это позволит обеспечить бесшовный обмен данными, повысить качество медицинских услуг и сократить административную нагрузку на врачей. Благодаря этому медицинские данные становятся доступнее, а процессы – быстрее и удобнее для всех участников системы. По принципам интеграции медицинских данных Казахстан сопоставим сегодня с практикой Турции, Финляндии, Эстонии и Сингапура.

В едином цифровом контуре здравоохранения доступны 20 миллионов цифровых профилей пациентов, в том числе 7 миллионов детей со стопроцентным цифровым паспортом здоровья, 173 тысячи беременных женщин и 3,7 миллиона граждан на диспансерном учёте.

К единому хранилищу медицинских данных подключены 12 частных медицинских информационных систем. Все компоненты интегрированы более чем с 50 информационными системами других государственных органов.

В хранилище уже накоплено около 1,5 петабайта медицинских данных, охватывающих период с 2012 года. Система обрабатывает 62 вида медицинских событий.

Главное преимущество создания единой экосистемы – пациенту не придется каждый раз заново сообщать одни и те же сведения, они будут закреплены за ним один раз и навсегда.

Массив медицинских данных переведен в единый защищённый государственный контур с сертифицированной информационной безопасностью. Объекты здравоохранения отнесены к критически важным цифровым объектам с обязательным аудитом кибербезопасности, обеспечена защита персональных данных пациентов.