В ТАЙЫНШИНСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖРАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

В Тайыншинской многопрофильной межрайонной больнице Северо-Казахстанской области завершился капитальный ремонт первого этажа здания стационара после масштабной реконструкции.

Проект модернизации приемного покоя с внедрением современной триаж-системы реализован в рамках поддержки из средств Специального государственного фонда. Общий объем финансирования составил 1 176 млн тенге, из которых 296,6 млн тенге было освоено в 2025 году. На сегодняшний день весь комплекс строительно-монтажных, отделочных и пусконаладочных работ полностью выполнен.

В рамках реконструкции в двух корпусах больницы проведен полный комплекс строительно-отделочных и инженерных работ. Здесь обновлены штукатурка, плиточное покрытие, полы и потолки, а также заменены системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водопровода и канализации.

На объект доставлено и смонтировано необходимое медицинское и слаботочное оборудование, введена в эксплуатацию централизованная система подачи медицинских газов, запущены современный комплекс контроля доступа (СКУД), структурированные кабельные сети (СКС), охранная и пожарная сигнализации.

Главным нововведением обновленного приемного покоя стало внедрение современной триаж-системы, которая позволяет эффективно разделять поток поступающих пациентов по степени тяжести их состояния. Это существенно повышает скорость и качество оказания экстренной и неотложной медицинской помощи жителям района, а также создает безопасные и комфортные условия для работы медицинского персонала.

Важным дополнением к модернизации стало пополнение автопарка учреждения: больнице выделили 12 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Из них 11 машин направлены в сельские населенные пункты для повышения доступности экстренной помощи на местах, а 1 машина останется в районной больнице для обслуживания вызовов.