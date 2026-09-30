Министр здравоохранения посетила новый детский травмпункт в столице

В Астане расширяются возможности экстренной медицинской помощи для взрослых и детей. Уже в октябре на базе многопрофильной городской детской больницы №2 планируется открыть новый детский травмпункт.

С ходом реализации строящихся объектов и работой трех многопрофильных стационаров ознакомилась министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Здесь предусмотрены современная реанимация, операционный блок и необходимое медицинское оборудование. Пространство создано с учётом высокой нагрузки на детскую экстренную службу и современных требований к оказанию медицинской помощи.

Это позволит создать более комфортные условия для приёма маленьких пациентов и обеспечить своевременную и качественную медицинскую помощь детям с травмами.

В многопрофильной городской больнице № 1 министр осмотрела обновлённый приёмный покой и профильные отделения, ознакомилась с организацией медицинской помощи и планами дальнейшей модернизации.

За восемь месяцев текущего года в стационаре прошли лечение более 19,7 тысячи пациентов, проведено свыше 11 тысяч операций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились объёмы хирургической помощи и сократилась средняя продолжительность госпитализации.

В 2027 году запланирована реконструкция больницы. Проект направлен на обновление инфраструктуры и создание более комфортных условий для пациентов и медицинского персонала.

По итогам посещения медицинских организаций рассмотрены вопросы своевременного завершения строительных работ, оснащения новых подразделений и подготовки к их открытию.

Главная задача модернизации столичных больниц – сократить время ожидания медицинской помощи, повысить её доступность и обеспечить комфортные условия лечения для взрослых и детей.