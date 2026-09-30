В Астане планируют открыть современный медкомплекс на 1000 пациентов в сутки

В Астане в октябре завершится строительство современного приемно-диагностического комплекса на базе многопрофильной городской больницы № 2.

С ходом строительства и оснащением комплекса ознакомилась министр здравоохранения Акмарал Альназарова. В ходе посещения она осмотрела приемное отделение, операционные, реанимационные палаты и диагностические кабинеты, а также обсудила с врачами готовность объекта к приему пациентов.

Новый объект, рассчитанный на 850-1000 обращений в сутки, возводится в рамках исполнения поручения Главы государства за счет средств местного бюджета.

Пятиэтажный комплекс общей площадью более 7 тысяч квадратных метров объединит современные диагностические службы, операционные, отделения травматологии и инсультный центр. Всего предусмотрено 118 коек, в том числе 18 реанимационных.

Главная особенность нового комплекса - возможность оказания экстренной помощи по принципу единого маршрута пациента: от поступления и диагностики до операции и последующего лечения. Для акушерских пациентов, общего потока и посетителей травмпункта предусмотрены отдельные входы.

На базе комплекса также будет работать травмпункт для взрослого населения левого берега столицы, рассчитанный на 100–120 обращений в сутки.

Для диагностики и лечения закуплено современное оборудование, включая компьютерный томограф, МРТ мощностью 3 Тесла, ангиограф, рентгеновские установки и аппараты УЗИ. Новые операционные позволят проводить сложные хирургические вмешательства, в том числе при тяжелых травмах и сосудистых заболеваниях.

Отдельное внимание уделено оказанию помощи пациентам с инсультом и тяжелыми травмами. Для этих направлений предусмотрены специализированные отделения по 40 коек каждое.

В ходе посещения врачи продемонстрировали министру современное хирургическое оборудование, а также новые неонатальные столы и транспортные кювезы, предназначенные для оказания экстренной помощи новорожденным.

В больнице также внедряется единая цифровая система мониторинга, которая позволит врачам централизованно отслеживать состояние пациентов в операционных и реанимационных отделениях.

В новом комплексе предусмотрено 150 рабочих мест, из которых 50 – вновь созданные.

Открытие приемно-диагностического комплекса станет важным этапом развития медицинской инфраструктуры столицы и позволит расширить доступ жителей к современной экстренной медицинской помощи.