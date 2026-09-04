Три проглоченных магнита вызвали редкое осложнение у 5-летнего ребенка в Алматы

В Детской городской клинической больнице №2 Алматы успешно прооперирован 5-летний ребенок с редким и опасным осложнением после проглатывания трех магнитов.

Магниты длительное время находились в желудочно-кишечном тракте. В результате сильного магнитного притяжения через стенки органов один магнит, находившийся в желудке, и два магнита в тонкой кишке притянулись друг к другу. Во время операции хирурги выявили крайне редкое осложнение - между желудком и тонкой кишкой сформировалось патологическое сообщение (магнитная фистула). Постоянное давление привело к пролежню и повреждению тканей.

Как рассказал оперировавший хирург - заместмтель директора ДГКБ №2 Алматы Марат Каптагаев, операцию начали лапароскопически, однако после выявления характера повреждения для безопасности ребенка хирурги перешли к открытому вмешательству.

«Фистула была устранена, все три магнита удалены, поврежденные участки тканей иссечены и ушиты. Брюшная полость была санирована и дренирована. Операция завершилась успешно. После проведенного лечения состояние ребенка улучшилось. На момент выписки он чувствовал себя удовлетворительно, послеоперационные раны были без признаков воспаления», в частности отметил хирург.

Директор ДГКБ №2 Алматы Марат Рабандияров отметил, что данный клинический случай еще раз показывает, насколько могут быть опасными небольшие магнитные игрушки для детей.

«При проглатывании нескольких магнитов они способны притягиваться друг к другу через стенки разных отделов желудочно-кишечного тракта, вызывая пролежни, перфорации, свищи, кишечную непроходимость и перитонит. Поэтому призываем родителей при подозрении на проглатывание ребенком магнита незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Своевременное вмешательство может предотвратить тяжелые и жизнеугрожающие осложнения»,- резюмировал Рабандияров.