МИНЗДРАВ НАПОМИНАЕТ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ

Министерством здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел проводится работа по выявлению медицинских противопоказаний у водителей для безопасного управления транспортом.

На сегодня выявлено свыше 21 тысяча водителей, имевших сведения о медицинских противопоказаниях к управлению транспортом. При этом 2 246 человек сняты с диспансерного учета по различным основаниям.

В отношении более 13 тысяч человек территориальные департаменты полиции направили исковые заявления в суд. По вступившим в законную силу судебным решениям прекращено действие 7,4 тысячи водительских удостоверений.

Ограничение возможно только при наличии установленных медицинских противопоказаний, если состояние здоровья человека может повлиять на безопасность управления автомобилем.

Окончательное решение о прекращении права управления принимает суд.

Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом установлен приказом № 853 Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

К абсолютным противопоказаниям относятся заболевания и состояния, при которых человек по медицинским показаниям не может безопасно управлять транспортом. В их числе эпилепсия, слепота обоих глаз, отдельные тяжелые психические расстройства, а также определенные психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

При этом речь идет не о любом диагнозе. Например, при отдельных нарушениях зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата предусмотрена возможность управления транспортом при соблюдении определенных медицинских требований или использовании специальных средств – очков и контактных линз, слухового аппарата, ручного управления и других средств адаптации.

Если у водителя выявлены медицинские противопоказания и имеются предусмотренные законодательством основания, соответствующая информация передается в органы внутренних дел. Далее при наличии оснований полиция обращается в суд.

Таким образом, водительские права не прекращаются автоматически из-за наличия диагноза – окончательное решение принимается в установленном законом порядке.

Медицинские требования к водителям направлены прежде всего на снижение рисков на дорогах и защиту самих водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.

Осылайша, жүргізуші куәлігінің күші диагноздың болуына байланысты автоматты түрде тоқтатылмайды – түпкілікті шешім заңнамада белгіленген тәртіппен қабылданады.

Жүргізушілерге қойылатын медициналық талаптар ең алдымен жолдардағы қауіп-қатерлерді азайтуға және жүргізушілердің, жолаушылардың әрі жол қозғалысының басқа қатысушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.