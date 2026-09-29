В Министерстве здравоохранения состоялось совещание по анализу случаев материнской и младенческой смертности с участием главы ведомства, заместителей акимов и руководителей региональных органов здравоохранения, профильных республиканских центров.

В Казахстане с начала года материнская смертность снизилась на 13%, а за восемь месяцев число летальных случаев среди детей первого года жизни удалось сократить на 115 случаев.

Для дальнейшего повышения качества медицинской помощи женщинам и детям министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила регионам укрепить кадровое обеспечение службы, усилить прегравидарную подготовку, антенатальное наблюдение и готовность к критическим состояниям, также повысить эффективность патронажной службы на местах.

««Мы не должны узнавать о проблеме уже на этапе критического состояния. Риски должны выявляться до беременности и на каждом этапе ее ведения. Маршрут каждой беременной, особенно женщины из группы высокого риска, должен быть понятен: кто ее наблюдает, какие обследования проведены, какие специалисты подключены и куда она должна быть своевременно направлена. Вопросы материнской и младенческой смертности должны находиться на ежедневном личном контроле», – обратилась к регионам Акмарал Альназарова.

Отдельное внимание министр поручила уделить качеству работы первичного звена, поскольку именно на уровне ПМСП должны своевременно выявляться заболевания и факторы риска, способные осложнить течение беременности.

Одним из приоритетов станет укрепление кадрового обеспечения родильных домов и детских больниц. Регионам поручено в течение двух недель определить потребность в акушерах-гинекологах, неонатологах, детских реаниматологах и патронажных медицинских сестрах, предусмотрев меры по привлечению специалистов с использованием действующих механизмов социальной поддержки.

Особое внимание будет уделено инфекционной безопасности перинатальных центров и детских больниц, соблюдению санитарных требований и готовности медицинских организаций к оказанию экстренной помощи.

Для повышения качества медицинского сопровождения беременных женщин, новорожденных и детей из групп риска Минздрав разрабатывает единые чек-листы мониторинга работы поликлиник с возможностью цифрового контроля ключевых показателей.

Для дальнейшего снижения младенческой смертности регионам поручено усилить патронаж новорожденных и обеспечить доступность профильной медицинской помощи.

Республиканские научные центры и медицинские университеты расширят практическую помощь регионам, включая выезды специалистов, сопровождение сложных случаев и обучение медицинских работников.

По итогам совещания министр поручила всем регионам в течение двух недель утвердить конкретные планы по укреплению служб материнства и детства.

«Нам нужен не формальный документ, а понятный план действий по кадрам, родовспоможению, детской службе и патронажу. Каждый регион должен понимать свои проблемные точки и принимать меры по их устранению», – резюмировала министр.